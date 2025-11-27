Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí

La Policia Local i els Mossos van desallotjar l’immoble després de comprovar que l’entrada s’havia produït feia menys de 24 hores

Agents de la Policia Local i els Mossos a Llançà, en una imatge d'arxiu.

Agents de la Policia Local i els Mossos a Llançà, en una imatge d'arxiu. / Policia Local de Llançà

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Llançà

La Policia Local de Llançà i els Mossos d'Esquadra han desallotjat "en calent" un immoble ocupat del municipi. Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, quan dues persones van entrar il·legalment en un pis del centre històric.

Poc després, un veí que va presenciar els fets va alertar la Policia Local. En arribar-hi, els agents van comprovar que l'ocupació s'havia produït feia menys de 24 hores. Per això, amb l'ajut dels Mossos, es va poder executar un desallotjament exprés "sense incidents", segons expliquen des de la Policia Local de Llançà.

Finalment, els agents van obrir diligències policials que seran presentades al jutjat.

Desallotjaments exprés autorització judicial

Cal recordar que els desallotjaments d'aquestes característiques es poden executar després que, al febrer, l'Audiència de Girona avalés les desocupacions exprés en casos d'ocupacions il·legals sense que sigui necessària l'autorització judicial. En un acord de les seccions penals —avançat per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ— els magistrats apuntaven que, "en la mesura del possible, abans que no passin 24 hores de l'ocupació, els cossos policials poden i han de desallotjar els ocupants" sense el consentiment del jutjat.

L'acord també recollia que els agents han d'identificar els ocupants, aixecar acta dels danys que es puguin haver comès a la propietat i adjuntar-ho tot en un informe que s'ha d'enviar al jutjat. A més, especificava que el propietari "no té l'obligació de mantenir d'alta els subministraments" de les finques ocupades.

Col·laboració ciutadana

També cal recordar que l'Ajuntament de Llançà va fer, al maig, una crida perquè els ciutadans col·laborin per evitar les ocupacions il·legals d’habitatges buits. En aquest sentit, el municipi fa temps que treballa per prevenir i combatre aquesta xacra que pateix des de fa anys. Per això, a finals del 2023 es va crear un equip d’agents de la Policia Local per combatre-les. Els operatius incloïen controls a l’estació de tren, amb identificacions, i actuacions a les cases on constava que hi havia ocupes. Alhora, es van posar en marxa càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat a les urbanitzacions.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
  2. El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
  3. Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
  4. Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
  5. El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
  6. L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
  7. Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
  8. Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat

Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí

Estabilitzat l'incendi de vegetació que obliga a confinar la urbanització Cala Corbs i la Barraca d'en Dalí

Salvador Illa: “Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos, actua com a palanca de desenvolupament”

Salvador Illa: “Catalunya no exerceix de centrifugadora de recursos, actua com a palanca de desenvolupament”

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

El Govern col·loca Pere Casellas com a membre del consell d’administració d’Infraestructures de la Generalitat

CREA Cadaqués impulsa noves visites guiades gratuïtes a la casa-museu de Joan Manuel Tajadura

CREA Cadaqués impulsa noves visites guiades gratuïtes a la casa-museu de Joan Manuel Tajadura

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

El sospitós principal del crim d’Helena Jubany declara aquest divendres davant el jutge acorralat per les proves de l’ADN

Valery Fernández: "L'any passat vaig caure en un gran abisme del qual em va costar molt sortir'"

Valery Fernández: "L'any passat vaig caure en un gran abisme del qual em va costar molt sortir'"

Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí

Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí

La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi de l'Alt Empordà s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos

La Guia per a Supervivents d’un Suïcidi de l'Alt Empordà s'enfoca al món rural per abordar el dol en silenci i amb pocs recursos
Tracking Pixel Contents