Successos
Desallotgen “en calent” un pis ocupat a Llançà gràcies a l’avís d’un veí
La Policia Local i els Mossos van desallotjar l’immoble després de comprovar que l’entrada s’havia produït feia menys de 24 hores
La Policia Local de Llançà i els Mossos d'Esquadra han desallotjat "en calent" un immoble ocupat del municipi. Els fets van tenir lloc dimarts a la nit, quan dues persones van entrar il·legalment en un pis del centre històric.
Poc després, un veí que va presenciar els fets va alertar la Policia Local. En arribar-hi, els agents van comprovar que l'ocupació s'havia produït feia menys de 24 hores. Per això, amb l'ajut dels Mossos, es va poder executar un desallotjament exprés "sense incidents", segons expliquen des de la Policia Local de Llançà.
Finalment, els agents van obrir diligències policials que seran presentades al jutjat.
Desallotjaments exprés autorització judicial
Cal recordar que els desallotjaments d'aquestes característiques es poden executar després que, al febrer, l'Audiència de Girona avalés les desocupacions exprés en casos d'ocupacions il·legals sense que sigui necessària l'autorització judicial. En un acord de les seccions penals —avançat per El Periódico, diari del mateix grup editorial que l'EMPORDÀ— els magistrats apuntaven que, "en la mesura del possible, abans que no passin 24 hores de l'ocupació, els cossos policials poden i han de desallotjar els ocupants" sense el consentiment del jutjat.
L'acord també recollia que els agents han d'identificar els ocupants, aixecar acta dels danys que es puguin haver comès a la propietat i adjuntar-ho tot en un informe que s'ha d'enviar al jutjat. A més, especificava que el propietari "no té l'obligació de mantenir d'alta els subministraments" de les finques ocupades.
Col·laboració ciutadana
També cal recordar que l'Ajuntament de Llançà va fer, al maig, una crida perquè els ciutadans col·laborin per evitar les ocupacions il·legals d’habitatges buits. En aquest sentit, el municipi fa temps que treballa per prevenir i combatre aquesta xacra que pateix des de fa anys. Per això, a finals del 2023 es va crear un equip d’agents de la Policia Local per combatre-les. Els operatius incloïen controls a l’estació de tren, amb identificacions, i actuacions a les cases on constava que hi havia ocupes. Alhora, es van posar en marxa càmeres de videovigilància per reforçar la seguretat a les urbanitzacions.
