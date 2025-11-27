Gastronomia
Cuina i talent jove: estudiants de la Illa de la Reunió viuen una immersió gastronòmica a l’Empordà
L’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres col·labora amb el programa Erasmus+
Fan pràctiques a establiments de referència com el Motel Empordà i el Molí de l’Escala
Divuit estudiants de formació professional de l’àmbit de l’hostaleria, cuina i serveis de l’Institut Lycée Hôtelier Christian Antou de l’Illa de la Reunió realitzen durant el mes de novembre una estada de pràctiques a l’Alt Empordà, en el marc del programa Erasmus+. L’experiència es duu a terme en establiments de referència —com els restaurants El Motel, el Molí de l’Escala, Txots o l’Hotel Pirineos de Figueres, entre altres— i compta amb la col·laboració de l’Escola d’Hostaleria de l’Institut Olivar Gran de Figueres, on s’imparteixen els cicles formatius.
Xarxa activa d'estades internacionals
Segons Raquel Fernández, coordinadora de mobilitat del centre, aquest intercanvi afavoreix el coneixement mutu i forma part d’una xarxa activa d’estades internacionals: "Treballem amb aquest centre des de fa tres cursos, i també hem enviat alumnat i professorat nostre a l’illa de la Reunió. És un enriquiment per a tothom. El primer intercanvi, realitzat el curs 2021-22, va ser una experiència molt beneficiosa", comenta.
L’illa de la Reunió, una illa francesa situada a l’oceà Índic, però integrada a la Unió Europea, va respondre al nostre interès quan "vam voler cercar socis que oferissin formacions similars. Primer vam fer una investigació per conèixer millor el context i la seva formació", explica.
L’illa té una llengua pròpia, el crioll, a més del francès. La seva cuina, d’arrels franceses, està fortament influenciada per la seva cultura. No obstant això, l’oferta de productes locals és limitada, i la resta de subministraments s’han d’importar. Per aquest motiu, el contacte amb la cuina catalana, que es basa en productes de proximitat, els resulta especialment interessant.
Visites arreu la comarca
A més de les pràctiques professionals, els alumnes fan visites a empreses com Mas Mercè, Celler Oliveda i el Castell de Peralada. També participen en tallers, com el de samosses, un producte típic seu que han cuinat conjuntament amb l’alumnat local. Aprofitant els dies de festa, també han visitat espais emblemàtics com el Museu Dalí i altres indrets de la comarca, amb l’objectiu de conèixer la cultura i la gastronomia empordaneses. "Cada any rebem alumnes diferents, i s’han d’adaptar als nostres horaris dels àpats, a una gastronomia diferent". Aquests 18 alumnes, durant la seva estada, compren productes locals al mercat, els quals aprenen a cuinar directament durant les seves pràctiques als establiments.
Els estudiants, amb edats compreses entre els 16 i 17 anys, cursen castellà, cosa que facilita la seva adaptació. A més, el domini del francès també els és d’ajuda. A banda de les pràctiques a l’Alt Empordà, també s’han dut a terme mobilitats a la inversa, amb alumnat i professorat empordanès visitant la Reunió. "És una col·laboració molt enriquidora. Aquest curs, enviarem dos professors a principis d’any per mantenir el vincle i preparar la possibilitat que algun grup nostre hi faci una estada en el futur. Anys anteriors, els nostres alumnes van fer pràctiques en hotels de luxe de l’illa".
Actualment, els canvis curriculars han deixat fora del pla d’estudis el francès com a llengua estrangera a l’institut figuerenc, cosa que dificulta la mobilitat dels estudiants empordanesos cap a països francòfons. Tot i això, Fernández defensa la continuïtat de noves formes de col·laboració: "L’objectiu és que l’alumnat aprengui a sortir al món, conèixer altres cultures i idiomes, veure com es treballa fora i guanyar autonomia personal i professional".
Mobilitat: 150 i 300 alumnes per curs
Els cicles formatius que participen en el programa Erasmus+ inclouen cuina i gastronomia, serveis en restauració, forneria, pastisseria i confiteria, així com alumnes de direcció de cuina. Igualment, el centre intenta que cada any surti alumnat a fer pràctiques a l’estranger. "Aquest curs, tenim grups que marxen a Itàlia, Bèlgica i Noruega. Tot està subvencionat per la Unió Europea", explica. El centre gestiona la mobilitat d’entre 150 i 300 alumnes per curs. "El programa Erasmus funciona de manera diferent segons el nivell: batxillerat, cicles formatius i cicles superiors, però tenim la sort de poder subvencionar totes les línies fins al 2027. Ens anem enriquint i fent nous contactes. Som un equip inquiet", conclou.
Subscriu-te per seguir llegint
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Eva Trias, portaveu d’Alternativa per l’Escala: “Em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de la vila”