Successos
Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat
L'Ajuntament del municipi i els Mossos treballen activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents
L'Ajuntament de Pau i els Mossos d'Esquadra s'han activat davant dels robatoris registrats a la zona els darrers dies, reforçant la coordinació policial i recordant a la ciutadania les mesures per prevenir furts i robatoris a la llar.
Ambdós organismes han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i remarcar que la policia treballa activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents mitjançant dispositius especials, visibles i no visibles, a tota la zona. "El consistori pauenc informa que, arran dels robatoris produïts recentment, s’han intensificat les tasques de vigilància i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra", han anunciat a través de les xarxes socials.
"Entenem la preocupació veïnal, però volem insistir que la seguretat és una prioritat per a aquest ajuntament. Estem en contacte permanent amb els Mossos d’Esquadra, s’han incrementat les patrulles preventives a les zones més sensibles i estem treballant per completar, al més aviat possible, la instal·lació de les càmeres de seguretat que falten. Així podrem blindar tots els accessos i certs punts interiors del terme municipal, incloent-hi el nucli urbà, els Olivars i els Masos de Vilaüt", ha manifestat el govern local, encapçalat per l’alcalde Jaume Isern.
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Reparen l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat de Figueres
- El periodista i poeta Juan Jesús Aznar, l'home que estimava la vida, ha mort als 67 anys
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Eva Trias, portaveu d’Alternativa per l’Escala: “Em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de la vila”