Successos

Un augment de robatoris a Pau obliga a reforçar la seguretat

L'Ajuntament del municipi i els Mossos treballen activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents

Imatge general de la plaça Major i l'església de Pau.

Imatge general de la plaça Major i l'església de Pau. / Santi Coll

Redacció

Pau

L'Ajuntament de Pau i els Mossos d'Esquadra s'han activat davant dels robatoris registrats a la zona els darrers dies, reforçant la coordinació policial i recordant a la ciutadania les mesures per prevenir furts i robatoris a la llar.

Ambdós organismes han volgut transmetre un missatge de tranquil·litat i remarcar que la policia treballa activament per identificar els autors dels fets i prevenir nous incidents mitjançant dispositius especials, visibles i no visibles, a tota la zona. "El consistori pauenc informa que, arran dels robatoris produïts recentment, s’han intensificat les tasques de vigilància i la coordinació amb els Mossos d'Esquadra", han anunciat a través de les xarxes socials.

"Entenem la preocupació veïnal, però volem insistir que la seguretat és una prioritat per a aquest ajuntament. Estem en contacte permanent amb els Mossos d’Esquadra, s’han incrementat les patrulles preventives a les zones més sensibles i estem treballant per completar, al més aviat possible, la instal·lació de les càmeres de seguretat que falten. Així podrem blindar tots els accessos i certs punts interiors del terme municipal, incloent-hi el nucli urbà, els Olivars i els Masos de Vilaüt", ha manifestat el govern local, encapçalat per l’alcalde Jaume Isern.

