Vilafant
Vilafant vol donar més veu als joves amb l’aprovació d’un nou pla local
''Els joves no només són el futur de Vilafant, sinó que també són el present'', defensa el regidor de Joventut del poble, Víctor Grau
El ple ordinari de l’Ajuntament de Vilafant, celebrat dimecres passat, va aprovar per unanimitat el Pla Local de Joventut 2025-2030. El regidor de Joventut vilafantenc, Víctor Grau, va recordar que "una cinquena part de la nostra població és jove i volem donar més veu a aquest col·lectiu, perquè aquest és el nostre compromís per a una etapa plena de potencial. Els joves, va afegir Grau, no només són el futur de Vilafant, sinó que també són el present".
Es tracta d’un pla que es basa en els quatre grans eixos del Pla Nacional de Joventut: emancipació, participació i protagonisme, salut i benestar emocional, i equitat i no discriminació. En aquesta mateixa sessió, també es van convocar els pressupostos participatius corresponents als anys 2026 i 2027.
"Vull remarcar que els pressupostos participatius no són només un mecanisme administratiu: són una eina que reforça la confiança en les institucions locals i que permet que la ciutadania tingui un paper actiu i corresponsable en la construcció del municipi", va explicar la regidora de Participació Ciutadana, Meritxell Novillo.
El projecte del carrer Almogàvers va quedar aprovat definitivament per unanimitat
El ple també va aprovar temes urbanístics, com ara el projecte de remodelació del carrer Almogàvers. Amb aquesta aprovació definitiva, es donava resposta a les al·legacions rebudes per part dels veïns i veïnes.
"Amb aquesta aprovació definitiva, incloem algunes de les propostes que ens han fet a les al·legacions. D’aquesta manera, reformarem aquest carrer del Camp dels Enginyers i podrem millorar aquesta via del nostre municipi", va dir l’alcaldessa i regidora d’Urbanisme, Montse de la Llave, que va explicar que intentaran començar les obres a principis de l’any vinent i hi destinaran una part de les aportacions del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC), així com un préstec i fons propis.
En aquesta mateixa sessió, també es va aprovar, per unanimitat, el nou reglament del registre d’entitats, un text que ha de servir per ordenar la relació entre l’Ajuntament i les entitats. D’aquesta manera, es recull tota la informació de manera unificada perquè les entitats tinguin accés a com donar-se d’alta i de baixa al registre municipal d’entitats i, alhora, coneguin els seus drets i obligacions com a entitats.
"Aquest reglament ens permetrà tenir actualitzada tota la informació de les entitats i, a més, s’establirà l’ús dels espais i materials municipals que cedim. Es tracta, doncs, de posar ordre a diferents accions que ja fèiem, però d’aquesta manera les tindrem reglamentades", va explicar, durant la sessió plenària, el regidor de Participació Ciutadana, Francesc Gaspar.
