Successos

Primers incidents pel vent a l'Empordà: arbres caiguts i un mur afectat a una escola de Figueres

Els Bombers han fet 26 sortides fins a dos quarts de tres de la tarda en punts de la regió de Girona

Les imatges dels efectes del vent a l'Empordà

Les imatges dels efectes del vent a l'Empordà / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Figueres

L'Empordà es troba en alerta per ventades. A l'Alt i Baix Empordà hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per ratxes que poden superar els 90 km/h, una velocitat que ja s'ha registrat.

Aquestes condicions han provocat els primers incidents a la regió, i els Bombers han hagut de realitzar 26 sortides fins a dos quarts de tres de la tarda relacionades amb la situació meteorològica. La majoria dels serveis s’han concentrat a l’Empordà i, segons el cos d’emergències, han estat principalment per caiguda d’arbres i branques, així com per assegurar plaques que amenaçaven de desprendre’s.

Un dels serveis més destacats s’ha produït a Figueres, on la caiguda d’un arbre ha afectat un mur del pati del Col·legi Cor de Maria, al carrer de la Jonquera. Els Bombers s’hi han desplaçat cap a dos quarts d’una i han comprovat que l’arbre d’una casa veïna havia caigut sobre el mur que ha patit destrosses. Tot i retirar l’arbre i abalisar la zona, els treballs addicionals han quedat en mans de l’arquitecte municipal, segons han assegurat des del cos.

