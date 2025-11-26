Successos
Primers incidents pel vent a l'Empordà: arbres caiguts i un mur afectat a una escola de Figueres
Els Bombers han fet 26 sortides fins a dos quarts de tres de la tarda en punts de la regió de Girona
L'Empordà es troba en alerta per ventades. A l'Alt i Baix Empordà hi ha un avís del Servei Meteorològic de Catalunya per ratxes que poden superar els 90 km/h, una velocitat que ja s'ha registrat.
Aquestes condicions han provocat els primers incidents a la regió, i els Bombers han hagut de realitzar 26 sortides fins a dos quarts de tres de la tarda relacionades amb la situació meteorològica. La majoria dels serveis s’han concentrat a l’Empordà i, segons el cos d’emergències, han estat principalment per caiguda d’arbres i branques, així com per assegurar plaques que amenaçaven de desprendre’s.
Un dels serveis més destacats s’ha produït a Figueres, on la caiguda d’un arbre ha afectat un mur del pati del Col·legi Cor de Maria, al carrer de la Jonquera. Els Bombers s’hi han desplaçat cap a dos quarts d’una i han comprovat que l’arbre d’una casa veïna havia caigut sobre el mur que ha patit destrosses. Tot i retirar l’arbre i abalisar la zona, els treballs addicionals han quedat en mans de l’arquitecte municipal, segons han assegurat des del cos.
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
- Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
- L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
- Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
- Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
- Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau