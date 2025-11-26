Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Nadal 2025

Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades

Cada dia, de l’1 al 25 de desembre, un usuari podrà guanyar una escapada i descobrir indrets sorprenents de Catalunya, culminant amb un gran premi final el dia de Nadal

La llançanenca Carla Cobo ha convertit el seu Treball Final de Grau de Publicitat i Relacions Públiques en aquest projecte

Carla Cobo en una de les experiències que sortejarà en el calendari d'avent.

Carla Cobo en una de les experiències que sortejarà en el calendari d'avent. / Cedida a l'Empordà

Núria Noguera

Núria Noguera

Llançà

La influencer de l'Empordà Carla Cobo, que compta amb més de 19.500 seguidors, ha creat un calendari d’advent a Instagram que té com a objectiu posar en valor el turisme català i els hotels amb encant del territori. La llançanenca, estudiant de l’últim curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona, ha convertit el seu Treball Final de Grau (TFG) en aquest projecte.

A través del perfil d’Instagram @carlacobo_ es publicarà cada dia, entre l’1 i el 25 de desembre, el sorteig d'una estada en un hotel amb encant a Catalunya, amb localitzacions tan destacades com Besalú, Aigüestortes, Peratallada, el Montseny, Solsona o el Cap de Creus. La iniciativa compta amb la participació d’una trentena d’empreses catalanes, i alguns dies s’hi afegiran premis addicionals, com visites a cellers, rutes guiades o experiències gastronòmiques.

Carla Cobo la creadora del calendari d'advent.

Carla Cobo la creadora del calendari d'advent. / Cedida a l'Empordà

El calendari culminarà el dia de Nadal amb un gran premi final, un sorteig que promet emocionar tots els participants i oferir una experiència inoblidable per descobrir Catalunya. “El meu objectiu era unir la creativitat del meu TFG amb una acció real que promogués el turisme local i donés visibilitat als hotels catalans”, explica Cobo. “Vull demostrar que les xarxes socials poden ser una eina poderosa per connectar persones amb experiències úniques i memorables”.

Amb aquesta iniciativa, la jove gironina combina creativitat, màrqueting experiencial i promoció turística, convertint el seu TFG en una experiència real que beneficia tant el públic com els hotels participants.

La participació està oberta a qualsevol persona amb un compte d’Instagram, i només cal seguir a l’influencer i als hotels participants, fer like al reel i etiquetar la persona amb qui es voldria compartir l’experiència. Els continguts es publicaran en format reel, mostrant els espais i entorns dels hotels participants i inspirant el públic a explorar Catalunya de manera diferent.

Quatre anys dedicats a les xarxes socials

Des de fa quatre anys Cobo gestiona el perfil @carlacobo_, on comparteix experiències gastronòmiques, rutes, viatges i plans en família. En aquest sentit, Le Guide Nord ha seleccionat la feina de la influencer com una de les 5 millors campanyes foodies de 2024, un guardó que posa en valor el seu estil de comunicar i compartir amb el públic. "La passió i l’esforç constant acaben donant fruit", diu cobo.

La dedicació a les xarxes l'ha portat a ol·laborar amb marques reconegudes mundialment, com Lancôme i Yves Saint Laurent, i a participar en esdeveniments de referència com la 080 Barcelona Fashion i la Bridal Fashion Week.

