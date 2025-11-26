Nadal 2025
Una 'influencer' de l'Empordà fomenta el turisme català a Instagram amb un calendari d'advent d'escapades
Cada dia, de l’1 al 25 de desembre, un usuari podrà guanyar una escapada i descobrir indrets sorprenents de Catalunya, culminant amb un gran premi final el dia de Nadal
La llançanenca Carla Cobo ha convertit el seu Treball Final de Grau de Publicitat i Relacions Públiques en aquest projecte
La influencer de l'Empordà Carla Cobo, que compta amb més de 19.500 seguidors, ha creat un calendari d’advent a Instagram que té com a objectiu posar en valor el turisme català i els hotels amb encant del territori. La llançanenca, estudiant de l’últim curs del Grau en Publicitat i Relacions Públiques de la Universitat de Girona, ha convertit el seu Treball Final de Grau (TFG) en aquest projecte.
A través del perfil d’Instagram @carlacobo_ es publicarà cada dia, entre l’1 i el 25 de desembre, el sorteig d'una estada en un hotel amb encant a Catalunya, amb localitzacions tan destacades com Besalú, Aigüestortes, Peratallada, el Montseny, Solsona o el Cap de Creus. La iniciativa compta amb la participació d’una trentena d’empreses catalanes, i alguns dies s’hi afegiran premis addicionals, com visites a cellers, rutes guiades o experiències gastronòmiques.
El calendari culminarà el dia de Nadal amb un gran premi final, un sorteig que promet emocionar tots els participants i oferir una experiència inoblidable per descobrir Catalunya. “El meu objectiu era unir la creativitat del meu TFG amb una acció real que promogués el turisme local i donés visibilitat als hotels catalans”, explica Cobo. “Vull demostrar que les xarxes socials poden ser una eina poderosa per connectar persones amb experiències úniques i memorables”.
Amb aquesta iniciativa, la jove gironina combina creativitat, màrqueting experiencial i promoció turística, convertint el seu TFG en una experiència real que beneficia tant el públic com els hotels participants.
La participació està oberta a qualsevol persona amb un compte d’Instagram, i només cal seguir a l’influencer i als hotels participants, fer like al reel i etiquetar la persona amb qui es voldria compartir l’experiència. Els continguts es publicaran en format reel, mostrant els espais i entorns dels hotels participants i inspirant el públic a explorar Catalunya de manera diferent.
Quatre anys dedicats a les xarxes socials
Des de fa quatre anys Cobo gestiona el perfil @carlacobo_, on comparteix experiències gastronòmiques, rutes, viatges i plans en família. En aquest sentit, Le Guide Nord ha seleccionat la feina de la influencer com una de les 5 millors campanyes foodies de 2024, un guardó que posa en valor el seu estil de comunicar i compartir amb el públic. "La passió i l’esforç constant acaben donant fruit", diu cobo.
La dedicació a les xarxes l'ha portat a ol·laborar amb marques reconegudes mundialment, com Lancôme i Yves Saint Laurent, i a participar en esdeveniments de referència com la 080 Barcelona Fashion i la Bridal Fashion Week.
