Entrevista
Eva Trias, portaveu d’Alternativa per l’Escala: “Em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de la vila”
“Apostem per una política d’habitatge activa, que generi oportunitats per als joves”
Portaveu del grup municipal d’Alternativa per l’Escala. Després d’un intent fallit el 2019, Eva Maria Trias Terrón va aconseguir tirar endavant la candidatura d’Alternativa a les municipals de 2023, aconseguit dues regidories. És la gerent del Càmping Illa Mateua situat a la zona de Montgó.
Com li prova aquesta primera etapa dins de la complicada vida municipal, encara que sigui sense poder governar?
En faig una lectura positiva. Jo estic molt contenta. Maria Àngels Olmedo, bona amiga, em va avisar que la política municipal enganxa. I jo pensava, què vol dir que enganxa? Vol dir que alguna persona ha vingut amb un petit problema, que per ella és un gran problema, i tu pots ajudar-la o pots aportar alguna solució. I et queda aquella satisfacció d’haver-la pogut ajudar. I et dius, puc ajudar algú altre, no? I és una cadena. Jo ho estic gaudint molt, perquè tot i que el tòpic diu que des de l’oposició no es pot fer res, puc dir que sí que es poden fer coses. S’ha de treballar molt, has de fer deures, has de trepitjar molt de carrer, parlar amb la gent. I també agraeixo com la gent ens ha anat acollint. Som un grup nou, no havia passat mai que de cop entrés un grup nou amb dues regidores, dones. I ens hem hagut d’anar fent el nostre lloc, fer-nos veure.
La feina de proximitat quan hi ha un govern en majoria, com és el cas de l’Escala, fa que la voluntat de pacte sigui clau per tenir visibilitat?
Sí, és així. Hi ha coses que, si són lògiques, tenen sentit i s’avenen amb el que tu creus, hi donaríem suport. Dintre de les teves maneres de fer, de veure i de gestionar, hi ha temes que et fan estar al costat del partit que governa, encara que no sigui el teu, sobretot quan són per al bé del municipi i de tots els veïns.
Durant la campanya electoral i en altres ocasions, sempre s’ha mostrat crítica amb la "política d’aparador" dels partits polítics.
Sí, i tant. Ens estem camuflant totalment darrere d’aquestes polítiques d’aparador, de posar l’accent a fer coses que són maques, però que deixen en segon pla polítiques internes, necessitats i prioritats importants. Sempre dic que si tens una casa amb degoters, abans de posar-te a arreglar l’interior, has d’arreglar-los. I això en el dia a dia es veu amb la diferència que hi ha entre les preocupacions de la gent i els discursos dels partits.
La disponibilitat d’habitatge en seria un d’ells. Com es tracta aquest tema a l’Escala?
Pensem que fa molts anys que no s’està fent res. Dies enrere, l’alcalde deia que no és només a l’Escala on hi ha aquests problemes. Em sembla molt bé, però a mi em preocupa l’Escala. Veus que els joves no es poden quedar al poble. Això per mi és un gran problema, perquè hi ha molta gent que quan es jubila s’instal·la aquí i la mitjana d’edat va pujant. Llavors, si el jovent no es pot quedar a viure al poble, no sé al final en què ens convertirem. Des d’Alternativa apostem per una política d’habitatge activa, que generi oportunitats assequibles per als joves, sobretot. El problema és que no hi ha res, tenim tres pisos d’emergència en tot el municipi, és tot el que tenim. En tots aquests anys de govern, els socialistes no han fet res en aquest àmbit, potser anem una mica tard, no?
Com a persona d’empresa, troba normal que Educació hagi tardat tants anys a crear un cicle formatiu a la vila, malgrat les reiterades reivindicacions locals?
Si volem que els joves es quedin aquí han de tenir oferta formativa variada i han de tenir oportunitats laborals. Ja dúiem en el nostre programa plantejar-nos tenir un cicle una mica més interessant, com el que s’està fent a Tarragona vinculat a la pesca i el món del mar. Som un poble pesquer, ens estem queixant que tot això s’està perdent i l’únic lloc on es fan aquestes formacions és a Tarragona. L’Escala podia ser un poble de referència de la costa gironina. Si no volem que el món pesquer es perdi, necessitem que la gent estigui formada, que no hagin d’anar a Tarragona, facilitem-ho. I tenir estudiants i professors fora de la temporada turística forta també seria un bon actiu.
Com veu l’evolució urbanística del municipi?
En general, crec que en el seu moment no es va ordenar prou, no hi havia prou regulació i ens vam fer un tip de construir tant sí com no, sense cap lògica, sense pensar en més enllà. A més, cal parlar de l’ocupació de zones inundables, també en tenim a l’Escala. I això ho estem arrossegant. Tenim moltes segones residències, que cada vegada són més de primera ocupació per allò que comentava de les jubilacions. I això implica tenir més serveis disponibles tot l’any i els que tenim no acompanyen la realitat actual del municipi, i molt menys a l’estiu, quan la població es multiplica per sis o per set. Capítol a part és el front marítim, tot i que es podria considerar una reforma necessària, no compleix amb un requisit fonamental que és la integració d’aquesta reforma en el territori. Queda lluny de ser natural, i ha canviat la naturalitat de la nostra costa. No ens podem permetre un error en un lloc tan emblemàtic.
Sovint apareixen queixes per la falta d’un transport públic adequat en aquesta part del territori.
Trobo que està molt desfasat. En l’àmbit urbà disposem del trenet turístic únicament. I m’agradaria veure el que contamina, sincerament. Ja m’he queixat en diverses ocasions que no està ni adaptat. I que em diguin que aquest és el transport que tenim... Alternativa per l’Escala i la resta de l’oposició portàvem en el programa plantejar-nos fer alguna cosa de transport urbà. I sembla que no és una prioritat per al govern. Estic a Montgó i si jo demà em trenco una cama i no tinc qui em porti amb el cotxe, com haig de baixar al poble? No pots. I si vius a Riells de Dalt, o al Camp dels Pilans o Empúries? I el transport interurbà tampoc ens ajuda a connectar-nos amb la resta del territori.
Ideològicament, on està situada ara? Es va allunyar del PP, va sortir de Valents i ara lidera Alternativa per l’Escala. Algun partit s’ha acostat a vostè per fitxar-la? Pensa continuar a l’Ajuntament?
Jo soc d’aquelles que pensen que cap extrem és bo, llavors és trobar l’equilibri i el meu és al mig. Hi ha polítiques de dretes que, com a empresària, comparteixo. Seria il·lògic no fer-ho. Però hi ha moltes polítiques d’esquerres que també crec que són interessants i que s’han de tenir en compte. A escala local tinc molt clar que no va de dretes ni d’esquerres, sinó dels ciutadans i de què necessita el poble. I sí, ara que han vist la feina que estem fent a l’Escala, dos partits diferents ens han vingut a fer propostes. Veurem què passa en el futur… Personalment, em faria il·lusió ser la primera alcaldessa de la història de l’Escala. Ja tocaria una dona en aquest càrrec.
