Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Enxampen el copilot d'un cotxe consumint “gas del riure” a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós

La Policia Local va observar un moviment brusc del conductor quan s’apropava a un control i el van fer aturar

Les ampolles de gas nitròs intervingudes a Empuriabrava.

Les ampolles de gas nitròs intervingudes a Empuriabrava. / Policia Local de Castelló d'Empúries

Eva Batlle

Empuriabrava

La Policia Local de Castelló d'Empúries va aturar la matinada del 21 de novembre un vehicle en el marc d’un control preventiu a Empuriabrava i va descobrir que el copilot, un home de 26 anys, estava consumint “gas del riure” amb un globus. Els fets van succeir cap a la una de la matinada, quan els agents van detenir el cotxe després de detectar una maniobra estranya del conductor en apropar-se al control.

A partir d’aquesta troballa, els agents van identificar tots els ocupants del vehicle i van escorcollar-lo, trobant-hi nou ampolles d’òxid nitrós, que van ser requisades. Segons fonts policials, la intervenció no va comportar cap denúncia, ja que tot i ser una substància perillosa, l’òxid nitrós no està regulat com a estupefaent.

L’òxid nitrós, conegut popularment com a “gas del riure”, s’ha convertit en una moda perillosa. Inhalar-lo pot causar desorientació, al·lucinacions i manca d’oxigen al cervell, amb risc de desmais, aturades respiratòries, arrítmies o fins i tot la mort. L’ús continuat pot provocar lesions neurològiques i dany a la medul·la espinal, mentre que la baixa temperatura del gas pot causar cremades a la gola. Tot i que té aplicacions industrials i alimentàries, el seu consum directe és extremadament perillós, segons adverteixen els cossos policials.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
  2. El forense Narcís Bardalet es converteix en l'abat del monestir de Sant Pere de Rodes
  3. Aquesta és la programació de les festes de Nadal 2025 a Figueres
  4. L'Empordà es prepara per a un hivern amb temperatures molt altes i més pluges al litoral
  5. Figueres recupera la pista de gel per Nadal i el campament reial
  6. Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
  7. Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt amb el mètode del punxa-rodes
  8. Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials

La justícia europea obre la porta a reconèixer a tota la UE el matrimoni gai

La justícia europea obre la porta a reconèixer a tota la UE el matrimoni gai

Rescaten dos joves “una mica perduts” al Puigmal: “Haurien pogut patir hipotèrmia”

Rescaten dos joves “una mica perduts” al Puigmal: “Haurien pogut patir hipotèrmia”

El fiscal rebat els Pujol: “S'han volgut convertir rumors polítics en causes de nul·litat”

El fiscal rebat els Pujol: “S'han volgut convertir rumors polítics en causes de nul·litat”

Ainhoa Moll: “Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris”

Ainhoa Moll: “Hem de perfeccionar l’equilibri entre la unitat del país i la diversitat dels seus territoris”

Inverteixen 3,5 milions en millorar la captació i el transport d'aigua entre municipis de la Costa Brava a l'Alt Empordà

Inverteixen 3,5 milions en millorar la captació i el transport d'aigua entre municipis de la Costa Brava a l'Alt Empordà

Figueres comença a recuperar-se de l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat

Figueres comença a recuperar-se de l’avaria elèctrica que ha deixat sense llum el 75% de la ciutat

Els metges alerten d’un comportament “atípic” de la grip: l’epidèmia porta un avenç d’un mes

Els metges alerten d’un comportament “atípic” de la grip: l’epidèmia porta un avenç d’un mes

Vicenç Altaió busseja en la memòria pròpia per pal·liar l’amnèsia cultural del futur

Vicenç Altaió busseja en la memòria pròpia per pal·liar l’amnèsia cultural del futur
Tracking Pixel Contents