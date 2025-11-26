Successos
Enxampen el copilot d'un cotxe consumint “gas del riure” a Empuriabrava i intervenen nou ampolles d'òxid nitrós
La Policia Local va observar un moviment brusc del conductor quan s’apropava a un control i el van fer aturar
La Policia Local de Castelló d'Empúries va aturar la matinada del 21 de novembre un vehicle en el marc d’un control preventiu a Empuriabrava i va descobrir que el copilot, un home de 26 anys, estava consumint “gas del riure” amb un globus. Els fets van succeir cap a la una de la matinada, quan els agents van detenir el cotxe després de detectar una maniobra estranya del conductor en apropar-se al control.
A partir d’aquesta troballa, els agents van identificar tots els ocupants del vehicle i van escorcollar-lo, trobant-hi nou ampolles d’òxid nitrós, que van ser requisades. Segons fonts policials, la intervenció no va comportar cap denúncia, ja que tot i ser una substància perillosa, l’òxid nitrós no està regulat com a estupefaent.
L’òxid nitrós, conegut popularment com a “gas del riure”, s’ha convertit en una moda perillosa. Inhalar-lo pot causar desorientació, al·lucinacions i manca d’oxigen al cervell, amb risc de desmais, aturades respiratòries, arrítmies o fins i tot la mort. L’ús continuat pot provocar lesions neurològiques i dany a la medul·la espinal, mentre que la baixa temperatura del gas pot causar cremades a la gola. Tot i que té aplicacions industrials i alimentàries, el seu consum directe és extremadament perillós, segons adverteixen els cossos policials.
