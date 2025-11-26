Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Alerta

Activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d’incendi forestal en 19 municipis de l’Empordà a causa del fort vent

Alerten de ratxes de més de 90 km/h i onades que superen els 2,5 metres fins dijous

Agents Rurals fent vigilància a l'Empordà, en una foto d'arxiu.

Agents Rurals fent vigilància a l'Empordà, en una foto d'arxiu. / Agents Rurals

Eva Batlle

Figueres

Els Agents Rurals han activat el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt d’incendi forestal en 19 municipis de l’Empordà a causa del fort vent. Els municipis afectats són Agullana, Cadaqués, Cantallops, Capmany, Colera, el Port de la Selva, Espolla, Garriguella, la Jonquera, Llançà, Masarac, Mollet de Peralada, Portbou, Rabós, Roses, Sant Climent Sescebes, Vilajuïga, Vilamaniscle i, al Baix Empordà, Torroella de Montgrí.

Paral·lelament, el Servei Meteorològic ha emès alertes per ventades i fort onatge, amb ratxes superiors a 90 km/h i onades que podrien superar els 2,5 metres fins dijous. A les 10 del matí ja s’han registrat aquestes ràfegues màximes en diversos punts de la geografia empordanesa:

Amb l’activació del nivell 3, totes les activitats amb risc d’incendi prèviament autoritzades o comunicades queden suspeses, i els Agents Rurals cal recordar que centren la seva vigilància exclusivament en el compliment d’aquestes prohibicions. Això inclou la prohibició d’encendre foc en qualsevol espai obert, així com la suspensió temporal de totes les autoritzacions de crema de rostolls, pastures permanents, restes de poda i restes silvícoles. També queda prohibit encendre foc a les àrees de descans de carreteres, a zones recreatives i d’acampada, incloses les zones habilitades per fer-ho. A més, es limiten l’ús de maquinària i equips a les muntanyes i a les àrees rurals situades dins d’una franja de 500 metres. Està prohibit l’ús de material pirotècnic, així com llançar o abandonar objectes en combustió o qualsevol material susceptible de provocar un incendi, i també s’imposen restriccions en l’ús de bufadors, serres radials i equips similars a menys de 500 metres de terreny forestal, entre altres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents