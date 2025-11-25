Successos
Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt Empordà amb el mètode del punxa-rodes
Els fets van tenir lloc a l'altura de la sortida de l'Escala-Empúries, diumenge passat
Els Mossos han obert una investigació per identificar els presumptes lladres
Que els furts amb el mètode del punxa-rodes estan a l’ordre del dia, especialment a l’AP-7, és una realitat. Ho exemplifiquen casos com el que va tenir lloc diumenge passat, 23 de novembre, quan uns lladres van sostreure 250.000 euros a un home de nacionalitat hongaresa a l’altura de la sortida de l’Escala-Empúries de l’autopista, a Orriols.
Segons ha pogut saber l'EMPORDÀ i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets van passar cap a les dues de la tarda, quan els autors del furt haurien punxat una roda del vehicle de la víctima per obligar-la a aturar-se.
Tot seguit, i com és habitual amb el mètode del punxa-rodes, van simular que volien ajudar-lo i, mentre un d’ells el distreia, els altres es van endur els 250.000 euros, que estaven guardats dins d’una bossa.
Investigació oberta
Després del furt, els presumptes lladres van fugir i, de moment, encara no han estat localitzats. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar-los.
