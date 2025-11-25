Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Li roben 250.000 euros a l'AP-7 a l'Alt Empordà amb el mètode del punxa-rodes

Els fets van tenir lloc a l'altura de la sortida de l'Escala-Empúries, diumenge passat

Els Mossos han obert una investigació per identificar els presumptes lladres

Imatge d'arxiu de l'AP-7, a l'altura de la sortida de l'Escala-Empúries.

Imatge d'arxiu de l'AP-7, a l'altura de la sortida de l'Escala-Empúries. / Empordà

Josep López Navarro

Josep López Navarro

Figueres

Que els furts amb el mètode del punxa-rodes estan a l’ordre del dia, especialment a l’AP-7, és una realitat. Ho exemplifiquen casos com el que va tenir lloc diumenge passat, 23 de novembre, quan uns lladres van sostreure 250.000 euros a un home de nacionalitat hongaresa a l’altura de la sortida de l’Escala-Empúries de l’autopista, a Orriols.

Segons ha pogut saber l'EMPORDÀ i han confirmat fonts dels Mossos d'Esquadra, els fets van passar cap a les dues de la tarda, quan els autors del furt haurien punxat una roda del vehicle de la víctima per obligar-la a aturar-se.

Tot seguit, i com és habitual amb el mètode del punxa-rodes, van simular que volien ajudar-lo i, mentre un d’ells el distreia, els altres es van endur els 250.000 euros, que estaven guardats dins d’una bossa.

Investigació oberta

Després del furt, els presumptes lladres van fugir i, de moment, encara no han estat localitzats. Els Mossos d’Esquadra han obert una investigació per identificar-los.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents