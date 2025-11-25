Exercici 2026
El pressupost municipal de l'Escala pel 2026 inclou més de 4 milions en inversions
Entre les inversions previstes, hi figura el desenvolupament dels primers polígons de la zona de l’estany de Poma, que s’havia previst per al 2025
Els comptes s’enfilen fins a 28.258.051 euros
L’Ajuntament de l’Escala va aprovar en el ple ordinari d’aquest dilluns el pressupost municipal per a l’any 2026, que serà de 28.258.051 euros, dels quals més de 4 milions corresponen a inversions. "Com s’ha fet els darrers anys, el pressupost municipal intenta trobar l’equilibri en la despesa de les diferents àrees per tal de donar els millors serveis bàsics a la població, al mateix temps que va més enllà per tal de continuar exercint de motor econòmic i de promoció del municipi, que es valori l’oferta cultural, natural i gastronòmica i continuar creant teixit associatiu i identitari, amb l’ajuda a les entitats locals, apostant per crear comunitat a través de les accions de l’àrea d’Atenció a les Persones i un pressupost important d’inversió que aborda millores en les infraestructures existents i millores en la sostenibilitat", remarcava l’alcalde de l’Escala, Josep Bofill.
Entre les inversions previstes, hi ha els 200.000 euros que suposarà l’aplicació dels resultats dels Pressupostos Participatius, així com el desenvolupament dels primers polígons de la zona de l’estany de Poma, un projecte que s’havia previst per al 2025, però que es té intenció de poder-lo desencallar l’any vinent. En aquest sentit, 1,5 M€ van destinats a desenvolupar dos dels quatre polígons per tal d’iniciar l’obertura al públic d’un dels espais amb més potencial de desenvolupament que hi ha al municipi. També es preveu la millora del carrer Narcís Monturiol (250.000), encarregar l’avantprojecte d’urbanització del sector del Riuet (18.000), la millora del clavegueram de la zona de la Mar d’en Manassa (200.000), continuar el programa d’inversions de millora de la xarxa d’aigua potable (150.000), una tongada de millores d’asfaltatge de carrers (220.000), la restauració de la muralla de Sant Martí d’Empúries (144.500), així com millores a equipaments educatius i esportius i a les passeres i tanques del passeig d’Empúries.
Bofill posava especialment de manifest que les inversions demostren la voluntat de posar al dia diferents sectors del municipi, en la línia iniciada els darrers anys, incorporant nous projectes a altres ja en execució, com és el cas dels Emperadors.
"El pressupost ha de seguir exercint de motor econòmic i de promoció de l'Escala"
En l’àmbit de les inversions, també es preveu una partida de 600.000 euros per la millora de l’edifici de la Casa del Mar, on es pensa traslladar els serveis d’Atenció a les Persones. En aquest sentit, l’alcalde remarca que "el 2026 serà un any clau per a la millora del servei en tots els sentits". En aquesta mateixa línia, cal remarcar, també, la previsió que la nova figura del tècnic d’habitatge podrà donar un impuls a accions per a la millora de l’accés a l’habitatge, això com línies de subvenció per a la rehabilitació dins la borsa de lloguer assequible o per a l’eliminació de barreres arquitectòniques en domicilis de persones grans o amb mobilitat reduïda.
El pressupost del 2026 manté una important aposta per la promoció turística del municipi, a través de l’oferta cultural i patrimonial. "Treballarem per consolidar, encara més, la desestacionalització del turisme i per reforçar la diversificació de l’economia local, prioritzant aquelles accions que potenciïn l’economia blava i que garanteixin la sostenibilitat social, financera i ambiental de les polítiques municipals", remarcava el regidor de Promoció Econòmica i Turística, Cultura i Patrimoni Històric, Martí Guinart, el qual afegia que "amb un full de ruta clar i compartit, seguirem apostant per les activitats culturals, festives, esportives i de lleure; per les col·laboracions amb els parcs naturals i per projectes com Viu en Blau. Continuarem treballant per atraure un turisme de qualitat, però també per potenciar la cultura com a eina de cohesió social i de construcció comunitària".
El pressupost incrementa sensiblement la partida de Serveis Públics, marcada pel nou sistema de gestió del cicle de l’aigua i les millores previstes tant a la xarxa d’aigua potable -que faran millorar l’eficiència i la qualitat- com a la de clavegueram. També es preveu un increment del contracte de desbrossat, per arribar a tot el municipi tot l’any, així com pel control de plagues, especialment d’estornells i rosegadors.
El consistori escalenc tancarà el 2025 sense tenir cap crèdit bancari, per tant, amb endeutament 0. Tot i que es projecta un increment en la despesa general del pressupost, l’augment no es repercuteix en una pujada d’impostos, sinó amb noves alternatives de finançament.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”