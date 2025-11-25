25N
L'Escala incorpora la perspectiva de gènere a la seva gestió municipal
Promou la formació del personal per construir una administració local més sensible a les desigualtats, dins del marc d’activitats reivindicatives del municipi
Amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones aquest 25 de novembre, l’Escala presenta un ampli programa d’activitats que estan en marxa des del passat 18 i s’allargaran fins al 29 de novembre. Per segon any consecutiu, el programa s’ha elaborat de manera conjunta entre l’Ajuntament de l’Escala i l’entitat feminista Fem Sororitat, consolidant així una col·laboració que vol donar resposta, des del treball comunitari, a la violència masclista. El 25N hi haurà una manifestació pels carrers del poble i la lectura del manifest. "Presentem una programació compartida i consensuada que mostra la voluntat de construir respostes comunes davant la violència masclista. Una programació conjunta de la qual totes ens podem sentir satisfetes", destaca la regidora d’Acció Social, Clàudia de Cruz, la qual afegeix que "és important que el 25N sortim al carrer a reivindicar, però cal lluitar per la igualtat cada dia, tant dins com fora de les institucions".
Enguany, el 25N arriba amb importants novetats que reforcen el caràcter participatiu i transformador dels actes: en primer lloc, la formació en perspectiva de gènere per al personal de l’Ajuntament i els càrrecs electes, amb l’objectiu d’integrar la mirada per la igualtat de forma transversal al conjunt de la institució. En segon lloc, es vol fer la consolidació de l’acte d’homenatge a les víctimes, amb la lectura del manifest i l’encesa d’espelmes a la plaça de l’Ajuntament amb un acte senzill i emotiu que convida les entitats locals a encendre una espelma en record de les dones assassinades, ajudant a conèixer així aquests casos i que no es percebin com una situació llunyana. Finalment, la programació cultural i participativa al llarg de la setmana promou activitats que conviden a la reflexió i la creació col·lectiva.
La programació va començar dijous passat a la tarda a la sala Esbotzada. Va acollir un taller de pancartes feministes per a joves, un espai creatiu per expressar reivindicacions i reflexions col·lectives. També divendres passat es va dur a terme a l’Alfolí de la Sal la lectura dramatitzada de l’obra Infanticida, una peça colpidora que posa veu al dolor femení. Per acabar la setmana, diumenge passat, es va presentar el llibre Ningú t’estimarà com jo, d’Àngels Roura Massaneda, un relat íntim i punyent.
Activitats del 25N a l'Escala
Manifestació contra la violència de gènere
- Dia 25 a les 19.00 horeds
- Des de la plaça Catalunya fins a la plaça de l’Ajuntament
- Organitza Fem Sororitat
Lectura manifest i homenatge a les víctimes
- Arribada a la plaça de l’Ajuntament, lectura del manifest a càrrec de Fem Sororitat i encesa d’espelmes en record de les víctimes de violència masclista a càrrec de totes les Associacions del Municipi.
- Plaça de l’Ajuntament
- Dia 25 a les 19.30 hores.
- Organitza l’Ajuntament
Obra de teatre social Ara jo!
- A càrrec de Les Empoderades
- Una obra de teatre social sobre la violència masclista, amb la direcció de Mariona Bosch i Beti Espanyol.
- Entrada gratuïta, reserves a inscripcions.lescala.cat
- Dia 29 a les 19.30 hores.
- Sala Polivalent
