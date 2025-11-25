Renovables
Empreses i entitats reclamen accelerar la plataforma eòlica marina Plemcat al golf de Roses
Alerten que les demores en l'autorització al projecte poden suposar la pèrdua d'inversions i fons nacionals i europeus
O. P.
Unes 70 empreses i entitats del sector energètic, industrial i científic de Catalunya van publicar ahir un manifest conjunt que reclama accelerar el desenvolupament de la plataforma de recerca de l’eòlica marina Plemcat a la badia de Roses. Aquesta plataforma experimental és el projecte que ha d’avaluar la viabilitat de l’eòlica marina a l’Empordà i la possible avantsala d’un parc eòlic comercial.
Els signants del manifest adverteixen que les demores en l’autorització al projecte poden suposar la pèrdua d’inversions i fons nacionals i europeus, cosa que impactaria en l’impuls en la cadena de valor i la creació de llocs de treball altament qualificats.
La plataforma és "una infraestructura clau per avançar en la investigació i la validació de noves solucions en eòlica marina flotant, una tecnologia en procés de maduració que pot situar Catalunya com a referent europeu", indica el document.
El projecte compta amb el suport de les principals universitats catalanes i de centres d’investigació com Eurecat, Icatmar, el CSIC i l’Institut de l’Aigua, entre d’altres.
Catalunya "disposa de condicions úniques -tecnològiques, industrials i logístiques- per consolidar un pol d’excel·lència en eòlica marina flotant únic a Europa, però aquest pas només serà possible si avança decididament en la implantació de la Plemcat", sostenen les empreses i entitats que donen suport al manifest.
Reclamen que el conjunt de les administracions competents agilitzin "sense demora" la tramitació dels permisos necessaris per a la seva execució. Es comprometen alhora a avaluar "de manera exhaustiva" els "avantatges i riscos des del punt de vista tècnic, ambiental i socioeconòmic".
L’any 2024, la Generalitat va enviar tota la documentació necessària per justificar l’impacte ecològic dels tres aerogeneradors projectats que formen el Plemcat, motiu que va portar la consellera Sílvia Paneque a anunciar la voluntat que la instal·lació estigui en marxa al llarg de 2025. Però l’autorització del ministeri encara no ha sigut concedida. Segons va publicar El Periódico, del mateix grup editorial que EMPORDÀ, exigit més dades i documentació a la Generalitat, l'executiu central ha exigit més documentació. Entre altres, s’ha reclamat un estudi sobre el vol de les baldrigues, uns ocells pelàgics protegits que solen desplaçar-se sobre l’aigua del mar. Una altra petició del ministeri és una anàlisi sobre les àrees de cria del lluç a fi d’avaluar les possibles conseqüències que la plataforma de proves impulsada pel Govern i l’IREC (Institut de Recerca en Energia de Catalunya) pot tenir sobre els peixos.
Molins de 261 metres
El director de l’IREC, Joan Ramon Morante, va presentar el mes de març el Plemcat. Es tracta d’un laboratori de proves que inclourà tres prototips d’aerogenerador que poden arribar als 261 metres d’alt i que produirà 30 megawatts d’energia. "El Plemcat no només servirà per estudiar l’eòlica marina flotant, sinó que analitzarà altres energies i el possible impacte en la biodiversitat i serà molt útil per després desenvolupar un parc eòlic privat", va defensar Morante el dia de la presentació.
Entre les entitats que signen el manifest que demana accelerar el Plemcat hi ha diverses organitzacions empresarials, com la Cambra de Comerç de Barcelona, les patronals Pimec i Cecot, i els col·legis d’enginyers de camins, canals i ports i enginyers industrials, o les autoritats portuàries de Barcelona i Tarragona, entre d’altres. S’adhereixen així mateix al document figuren empreses com Acciona, Celsa Opco, Asea Brown Boveri, RWE Renewables Iberia, Technip Energies Iberia, Sener Energy i Bureau Veritas.
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Enquesta CEO: Aliança Catalana de Sílvia Orriols, primera força a la província de Girona
- Comiat a Martí Duran, ànima de Can Costa del Pont del Príncep i aficionat blanc-i-blau
- Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- L’Ajuntament de Palau de Santa Eulàlia defensa la decisió de tancar l’escola: “És necessària per posar fi a una mala gestió”