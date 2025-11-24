NECROLÒGIQUES
Mobilitat
Retards de més de mitja hora a l'RG1 i l'R11 per robatori de cable entre Llançà i Figueres
La incidència afecta la senyalització
Figueres
Les línies RG1 i R11 acumulen retards que poden superar la mitja hora per una incidència que afecta la senyalització provocada per robatori de cable entre Llançà i Figueres, segons han informat Renfe i Adif. Personal d'Adif està treballant per solucionar la incidència al més aviat possible.
Renfe ha indicat que, per exemple, el tren de l'RG1 que havia de sortir de Maçanet-Massanes a les 8.08 hores i arribar a Figueres a les 9.14 hores circula amb una demora de mitja hora, mentre que el de l'R11 programat per a les 7.05 hores a Portbou i amb arribada a Barcelona-Sants a les 9.40, acumula més d'una hora de retard.
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- Jordi Puig, alcalde de Lladó: “El perill no són les renovables, sinó l'especulació verda que no s'atura”
- Puigdemont es reforça dins de Junts davant la possible tornada a Catalunya a la primavera
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre de Figueres
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres