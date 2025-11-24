Agricultura
Nou impuls per incorporar professionals al camp: Agricultura treu a concurs dos terrenys agraris abandonats a l'Alt Empordà
El Departament ha obert la primera convocatòria pública per facilitar l'accés a terres en desús
En total, s’ofereixen 43 parcel·les distribuïdes arreu de Catalunya
Anna Berga | Oriol Bosch | J.L.
El Departament d’Agricultura ha obert el primer concurs públic per facilitar l’accés a terres agràries en desús, amb l’objectiu de recuperar-ne l’activitat productiva i afavorir la incorporació de nous professionals al camp. Es tracta d'un “sistema pioner” que no s’està duent a terme en lloc de l’Estat, segons explica el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig. En aquesta convocatòria, s’ofereixen 43 parcel·les distribuïdes arreu de Catalunya. D’aquestes, dues es troben a l’Alt Empordà, a Ventalló concretament. Tal com consta en el Registre, la primera té una superfície de 0,0845 hectàrees i una renda de referència estimada de 47,812 €/ha. I la segona ocupa 0,0645 hectàrees i la seva renda de referència s’estima en 67,818 €/ha.
Per províncies, Agricultura ofereix 9 terrenys a Barcelona, 7 a Girona, 18 a Lleida i 9 a Tarragona. Totes elles estan inscrites al Registre de parcel·les agrícoles i ramaderes en desús, i podran ser arrendades per part de persones o entitats. Això sí, a l'hora d'escollir els arrendataris es prioritzarà la incorporació de dones i joves al sector agrari.
Cal destacar que les persones interessades a arrendar-les podran triar la parcel·la que desitgin i l'adjudicació la farà Agricultura en funció de la puntuació que els candidats obtinguin segons els criteris de la convocatòria.
El Govern preveu realitzar com a mínim una convocatòria anual d'accés a aquestes terres, tal com preveu la Llei dels espais agraris del 2019. En aquesta primera convocatòria s'inclouen tant parcel·les cedides voluntàriament pels propietaris com parcel·les del patrimoni de la Generalitat. En futures edicions, es preveu incorporar-hi també les parcel·les declarades oficialment en desús.
Un context de pèrdua de sòl agrari
Catalunya disposa de 3,2 milions d'hectàrees de superfície, de les quals el 21,6% són conreus, el 7% pastures i el 64% superfície forestal. En els darrers 20 anys, s'han deixat de cultivar 98.500 hectàrees, una reducció del 10,6% del total de terres de conreu, mentre que la superfície forestal ha augmentat en 144.000 hectàrees.
Aquest procés d’abandonament, intensificat des de la segona meitat del segle XX, està vinculat a la urbanització, la concentració de població a les ciutats i la manca de relleu generacional al camp. Amb només 0,15 hectàrees llaurables per habitant, Catalunya es troba per sota de la mitjana espanyola i europea (0,33 ha/hab).
Ordeig: “No podem perdre més potencial productiu”
Per tot això, el conseller Ordeig remarca que Catalunya no pot perdre “més potencial productiu ni capacitat de producció d’aliments”, de manera que cal lluitar contra l’abandonament de terres i facilitar a aquelles persones, joves que es vulguin incorporar a l’activitat agrària, tinguin també accés a les terres. En aquest sentit, el conseller afegeix que també es vol donar un missatge al conjunt de la ciutadania, i més quan hi ha “molta gent interessada precisament a dedicar-se a l’agricultura”.
- Crema l'interior d'una casa en construcció on hi havia persones vivint a Figueres
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Aliança Catalana i els serveis secrets
- El Govern impulsa un pla pilot per revitalitzar les botigues locals del centre de Figueres
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Un detingut i set actes per drogues i armes a Figueres
- Enigmes del passat que es desvelen gràcies a les xarxes socials
- Pere Miquel Estela