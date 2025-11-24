Transports
Aturen les obres de l'estació de trens de Camallera
ADIF ha informat al consistori camallerenc que, durant els treballs, s’ha trobat un imprevist a la zona on s’ha de col·locar el pas subterrani
Tot i això, està previst que finalitzin durant l'any 2026
Les obres de l'estació de Camallera s'han aturat temporalment, ja que han trobat un imprevist a la zona on s'ha de col·locar el pas subterrani, segons ha informat ADIF -l'ens administrador d'infraestructures ferroviàries de l'Estat- a l'Ajuntament de Saus, Camallera i Llampaies, en una reunió que van mantenir a finals de la setmana passada. Actualment, s'està tramitant una modificació del projecte amb continuïtat d'obra, que contempla igualment la construcció del pas subterrani, però d'una tipologia diferent del que estava previst.
Aquest període de modificació del projecte pot fer endarrerir les obres uns mesos, però, tot i això, està previst que finalitzin durant l'any 2026. "També ens han informat que, des d'ADIF, s'assumirà el sobrecost que pugui suposar aquesta modificació de projecte", ha explicat l'alcalde de Saus, Camallera i Llampaies, Esteve Gironès.
Les obres de l'estació de Camallera formen part del projecte de reformes de moltes estacions d'aquesta línia entre Barcelona i la frontera.
