Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Meteorologia

Activada l'alerta del Vencat per fortes ratxes aquest dimecres a l'Empordà

Es preveu que puguin superar els 90 km/h, segons el Servei Meteorològic de Catalunya

Dia de tamuntana a l'Escala, en una imatge d'arxiu.

Dia de tamuntana a l'Escala, en una imatge d'arxiu. / Basili Gironès

ACN

Figueres

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Vencat per la previsió de fortes ratxes de vent dimarts i dimecres a diversos punts del territori. En concret, el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) preveu que a partir de la matinada de dimarts i fins al migdia hi puguin haver ventades que superin els 70 kilòmetres per hora al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Dimecres, la previsió és que les ratxes puguin superar els 90 km/h al Pirineu i l'Alt i Baix Empordà.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents