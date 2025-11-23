Salut mental
Neix a Figueres una guia pionera per a supervivents del suïcidi: “No estan sols, hi ha recursos i persones disposades a ajudar”
El document vol ser una eina de suport emocional i pràctic per afrontar els primers moments de la pèrdua i fer visible una realitat sovint silenciada
La presentació s'emmarca dins la jornada: 'El suïcidi, l’eutanàsia i el final de la vida' que se celebra el dia 26 al Cercle Sport
“Volíem que algú que acabés de perdre un ésser estimat tingués a les mans un recurs útil, proper. Hem de recordar que no estan sols i que hi ha recursos i persones disposades a ajudar-los». explica Jordi Costa, president de l'Associació Tramuntana Després del Suïcidi i impulsor de la primera guia que es publica a l'estat destinada a adonar suport emocional i pràctic per afrontar els primers moments de la pèrdua i fer visible una realitat sovint silenciada.
Fruit de la pròpia experiència
La iniciativa de tirar endavant aquesta guia ve de la pròpia experiència de Jordi Costa, conscient que falten eines i recursos en la postvenció. «Feia quatre hores que havia mort el meu pare per suïcidi quan em trobava a la funerària triant el taüt i les flors». Aquesta experiència va reforçar la seva convicció sobre la importància de "no deixar els supervivents sols en moments tan difícils".
La guia també inclou un fulletó per a menors. «Aquesta feina forma part d'un ampli un projecte en procés durant molt de temps. Hem volgut assegurar-nos que cada punt abordat sigui útil i rellevant per als supervivents», destaca Costa. També remarca que la publicació aborda diversos punts clau per acompanyar els supervivents d’un suïcidi, incloent-hi una llista pràctica de tràmits imprescindibles per facilitar gestions necessàries.
A més, explica el rol de l’associació i com poden ajudar els supervivents en el seu procés de dol, oferint recursos emocionals per cuidar-se durant aquest moment difícil. Igualment, es proporcionen pautes per protegir i acompanyar els menors supervivents afectats per la pèrdua, així com telèfons d’ajuda i serveis disponibles per a suport emocional.
Suport en els moments difícils
La guia reafirma el compromís de l’associació i amb els supervivents, destacant la importància del seu acompanyament i inclou espais per anotar gestions i reflexions personals. Finalment, proporciona recursos addicionals i estableix les condicions d’ús, assegurant una correcta aplicació dels seus continguts. Aquests elements són essencials per garantir que els supervivents trobin el suport i la informació necessària en moments tan difícils.
Suïcidi, eutenàsia i final de la vida
La presentació de la guia s'emmarca dins la jornada que acollirà el Cercle Sport de Figueres el pròxim 26 de novembre, a les set de la tarda. Es tracta d'una taula rodona que tractarà temes tan delicats com necessaris d’abordar: el suïcidi, l’eutanàsia i el final de la vida. L’objectiu de la trobada és crear un espai de diàleg plural i respectuós, on es posin sobre la taula el patiment, l’acompanyament i la dignitat de les persones. Entre els ponents hi haurà Carles Alastuey, supervivent i psicopedagog de l’entitat DSAS; Tànit Güell, infermera i referent territorial en processos d’eutanàsia, i Cristina Vallès, presidenta de Dret a Morir Dignament (DMD). La taula estarà moderada per la metgessa Maria Carrillo, directora de l’Equip d’Atenció Primària (EAP) de Figueres.
Obrir el debat
La jornada, organitzada per l’associació TDS SUÏCIDI amb el suport de DMD Catalunya, DSAS i el Cercle Sport, busca sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de la postvenció i l’acompanyament emocional. Amb aquest esdeveniment, es pretén obrir el debat sobre temes que sovint es tracten amb silenci, destaca Costa
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- Ni Estrasburg, ni Viena: l'espectacular mercat de Nadal a tocar de l'Empordà
- Nova oportunitat per a 'l'esquelet' de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
- Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
- El dur testimoni d'una interventora de Rodalies: “Que em diguin 'filla de puta' és el pa de cada dia”