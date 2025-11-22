Pont de Molins
Milloraran la resclosa del Molí d'en Jordà de Pont de Molins
El pressupost és superior als 157.000 euros i s’ha descartat l’opció d’enderrocar la resclosa
L’Ajuntament de Pont de Molins ha iniciat el procés per a la millora de la connectivitat fluvial a la resclosa del Molí d’en Jordà del riu Muga, al tram que transcorre dins del seu terme municipal. El pressupost per a la seva implementació és de 157.225 euros.
El mes d’abril de l’any passat, la secretària d’Acció Climàtica de la Generalitat, Anna Barnadas; el llavors alcalde de Pont de Molins, Pere Borràs, i el director de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), Samuel Reyes, van visitar les obres de restauració fluvial del riu la Muga, concretament al voltant de l’antic molí de Can Sagrera, dins del terme municipal de Pont de Molins, amb l’objectiu de millorar la connectivitat fluvial d’aquest tram.
La trobada d’ambdues administracions s’emmarcava en les converses per a la cessió de les rescloses (per part de l’ACA cap a l’Ajuntament) del Molí d’en Calbet, Molí d’en Jordà i l’antic Molí de Can Sagrera i Pont de Molins, ubicades en zona de domini públic hidràulic del riu la Muga. "El consistori vol preservar aquestes infraestructures amb finalitats patrimonials històriques (sense aprofitament econòmic ni ús consumptiu), tot tenint cura de la millora mediambiental d’aquest tram fluvial", apuntava, llavors, l’Ajuntament, que va adoptar el compromís d’assumir-ne el manteniment i la seva adequació per complir amb el propòsit de la naturalització de la llera.
Aquesta cessió de la titularitat s’emmarca en la restauració d’aquest tram del riu la Muga, que està contemplada en la planificació hidrològica, i que té finançament dels fons Next Generation de la Unió Europea. Aquesta actuació incideix en la captació d’aigua del pou d’abastament que s’alimenta de la làmina creada per l’assut, el canal de derivació i les estructures que el conformen, tot l’espai fluvial del riu que no té connectivitat i la zona de bosc que es troba entre el canal de derivació i el riu Muga.
Inicialment, les actuacions preveien l’enderroc de la resclosa, però es va descartar aquesta alternativa, optant per fer un connector fluvial conjunt.
