Patrimoni
Cadaqués surt en defensa del seu patrimoni de pedra seca amenaçada pel nou POUM
Aquest diumenge 23 de novembre, a les 10 hores, té lloc una recorregut per aquells plans parcials urbanístics que podrien fer desaparèixer elements arquitectònics i paisatgístics emblemàtics del poble
L'activitat, organitzada pels Amics de la Natura, s'inclou dins la Setmana de la Pedra Seca amb activitats arreu del territori fins el 7 de desembre
Aquest diumenge 23 de novembre, a les 10 hores, tindrà lloc una sortida per descobrir diversos elements de pedra seca en perill de desaparició a Cadaqués. L’activitat, organitzada pels Amics de la Natura de Cadaqués, és gratuïta i oberta a tothom. L’objectiu és visibilitzar i defensar el patrimoni cultural i natural amenaçat per l’aprovació inicial del POUM, que posa en risc murs, barraques, clopers i altres construccions tradicionals. Des de l’entitat adverteixen que es tracta d’una “última oportunitat per salvaguardar-ho”. La visita és gratuïta i no cal inscripció prèvia.
Actes de la Setmana de la Pedra Seca
Cadaqués aprofita els actes de la Setmana de la Pedra Seca, que se celebren arreu del territori fins al 7 de desembre, per fer una crida d’alerta sobre el futur del seu patrimoni. L’associació organitza una activitat singular: un recorregut per aquells plans parcials urbanístics que, si s’aproven definitivament en el nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal, podrien fer desaparèixer elements arquitectònics i paisatgístics emblemàtics del poble. Aquesta iniciativa posa el focus en la fragilitat de construccions tradicionals com barraques, murs de pedra seca, travesseres i clapers, elements que formen part intrínseca de la identitat de Cadaqués i del seu paisatge.
Visita guiada
La visita guiada pretén conscienciar els ciutadans i els visitants sobre l’impacte que les futures decisions urbanístiques poden tenir sobre aquest llegat cultural i històric, que no només té un valor estètic i històric, sinó que també és testimoni de les pràctiques agrícoles i constructives tradicionals de la zona.
Les entitats ecologistes, Salvem Cadaqués i Amics de la Natura de Cadaqués van organitzar el passat 15 de novembre una taula rodona per valorar el nou planejament i, segons van informar en un comunicat, la trobada va servir per evidenciar que veuen amb "preocupació creixent" el model urbanístic que planteja perquè, a banda dels nous immobles, també hi ha plans parcials i projectes vitals que "transformarien de manera irreversible el poble i el seu entorn".
A la sessió també van denunciar noves infraestructures que "trinxarien" l'entorn, tales d'oliveres "sense justificació", la desaparició de metres lineals de pedra seca, la desaparició del camp de futbol i el trasllat del pàrquing i la plaça del mercat, així com la "saturació" actual de serveis com la depuradora.
Construcció de més de 650 habitatges
L’associació Amics de la Natura ja ha expressat en diverses ocasions la seva preocupació per la magnitud del nou POUM, que preveu la construcció de més de 650 habitatges i que consideren que posa en greu perill l’equilibri entre la natura i l’art que defineix Cadaqués.
El passat 18 de setembre es va aprovar aquest punt, i ara s’obre un període d’al·legacions finsa l'1 de desembre. Les veus de l’associació Amics de la Natura s’aixequen per demanar un Cadaqués autèntic, viu i sostenible, rebutjant un model urbanístic que transformi el poble en un parc temàtic sense ànima.
A més, l’associació s’oposa al trasllat del camp de futbol a Port Lligat, una zona inundable i rica en biodiversitat. Creuen que hi ha suficient espai per ampliar el CAP on es troba actualment, evitant així que la gent gran hagi de desplaçar-se lluny per accedir a serveis mèdics. A més, es van exposar possibles conflictes d’interès urbanístics relacionats amb tècnics municipals, amb documentació registrada en jutjats i el Registre de la Propietat, que Els Amics de la Natura de Cadaqués estudien portar a la Fiscalia Anticorrupció.
Defensa del territori
Des de 2019, Amics de la Natura han estat lluitant judicialment per la defensa de Sa Guarda, esperant que el jutge anul·li els plans de desclassificació de la zona. La nova proposta de construir més de 200 habitatges en zones d’inundabilitat creixent és vista com" una aberració urbanística", especialment en un context de canvi climàtic.
La capacitat de càrrega del poble, segons l’associació, "ha arribat al seu límit". La depuradora actual està al límit, i proposar més habitatges sense una solució sostenible per als serveis bàsics és irresponsable. Amb l’augment de la població, es preveu un increment significatiu en el trànsit i la pressió sobre els recursos locals.
Cadaqués, paradís de la pedra seca
Un dels municipis amb més metres lineals de paret seca, o de barraques és Cadaqués, i les podem trobar en tot el terme. Les barraques de pedra seca servien per a guardar els utensilis del camp i per a refugiar-se en cas de mal temps.
Per a la seva construcció s'aprofitaven les pedres de despedregar els camps de cultiu i se seleccionaven les millors pedres. Per dins tenen forma de cúpula semiesfèrica, mentre que a l'interior tenen formes diverses, aprofitant moltes vegades l'orografia del terreny.
Per a fer la cúpula es col·locaven les pedres una damunt de l'altra fent-les sortir cada vegada una mica més, fins que al final es col·locava una llosa que tapava l'última obertura.
- Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
- Lladó compra l'antiga fàbrica de guants per generar ocupació i crear habitatge: 'No volem ser un poble dormitori
- L’autora que alerta sobre la 'normalització de l’islamisme a Figueres' presenta avui el seu llibre a la Biblioteca
- La història de gran humanitat que s'amagava rere el destí tràgic del figuerenc Enric Moner
- Nova oportunitat per a "l'esquelet" de l'Eixample de Figueres amb 15 nous habitatges
- Agafar el tren a l'Empordà, sinònim de retards i incivisme: "Tenim punts negres que són focus de conflicte i inseguretat"
- El món literari català suma una nova editorial independent amb seu a Cadaqués
- Aquests són els 5 plans que no et pots perdre aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre a l'Alt Empordà