El pressupost del Consell Comarcal de l'Alt Empordà per al 2026 s'enfila a gairebé 47 milions d'euros
Augmenta un 5% respecte l’exercici anterior i els comptes ja aplicaran la nova Valoració de Llocs de Treball de l’ens governat per Junts i PSC
Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
El darrer ple ordinari del Consell Comarcal de l'Alt Empordà, celebrat aquest dimarts, va aprovar el pressupost per a l’any 2026, amb disset vots a favor, tretze abstencions i dos vots en contra. El pressupost està dotat amb 46.959.473,25 euros, cosa que representa un increment del 5,09 % respecte del 2025 amb un augment, en xifres absolutes, de 2,27 milions d’euros.
Un dels objectius centrals del pressupost és aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball, la qual permetrà millorar les condicions laborals dels treballadors del Consell. Per aquest motiu, al capítol I, relatiu a les despeses de personal, els costos derivats de la plantilla s’incrementen un 2% respecte del 2025, i es contempla un increment addicional del 2,5 % pel 2026, aplicat sobre les retribucions ja actualitzades. En aquest sentit, també destaca la dotació de 195.800 euros del Fons de Contingència, que està directament relacionada amb l’aplicació de la Valoració de Llocs de Treball.
Grans reptes
Sobre el pressupost, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, destacava que "de cara a l’any 2026 seguirem treballant en els grans reptes de comarca i en el nostre compromís amb la millora del benestar de les persones i dels serveis prestats als ajuntaments. Per això, és imprescindible que, per dur-ho a terme, es doti de millor finançament i competències els consells comarcals, que pateixen una situació d’insuficiència de recursos des de la seva creació".
Pel que fa a les millores reclamades pel personal, el president Badosa va recordar que "des de l’inici d’aquest mandat la nostra voluntat i disposició han estat totals, i per aquest motiu continuem treballant amb la Junta de Personal per poder aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball tan aviat com sigui possible. Per això hem dotat un Fons de Contingència, mesures que impliquen la inversió de més de 600.000 euros, perquè creiem que és imprescindible retenir el talent i comptar amb professionals ben retribuïts, per tal de prestar els serveis de manera eficient per a la ciutadania".
L’àrea d’Educació del Consell Comarcal tindrà una dotació d’1,7 milons d’euros per al 2026, cosa que suposa un increment del 13 % respecte de l’exercici anterior. Pel que fa als serveis a les persones, l’àrea de Benestar Social, Inclusió i Igualtat està pendent del contracte programa 2026-2029, definit pels Departaments de Drets Socials i d’Igualtat i Feminisme de la Generalitat, que desplega accions emmarcades en sis blocs. Per al 2026, també s’ha previst una dotació extraordinària del Fons de Cooperació Local (FCL), equivalent al 20% addicional respecte de l’aportació percebuda l’any 2025.
