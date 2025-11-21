Meteorologia
Tímida nevada a l'Empordà: la neu enfarina la zona de Salines-Bassegoda
L'enfarinada, tot i ser discreta, confirma les previsions del Meteocat i coincideix amb l’activació dels plans Neucat i Ventcat per risc de neu, vent i mala mar a la comarca
"Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte". Amb aquest titular s'anunciava la possibilitat de veure neu aquests dies a la comarca, un fet que, finalment, ha succeït. I és que, si bé ha estat de forma molt tímida, la neu ha enfarinat la zona de Salines-Bassegoda, aquest divendres. Un dels municipis on han caigut flocs de neu ha estat, per exemple, Maçanet de Cabrenys, com es pot constatar en la imatge que encapçala aquest article, enviada pel lector Joan Rodríguez.
Cal recordar que, segons l'alerta per nevades a l’Empordà emesa pel Servei Meteorològic de Catalunya, la cota de neu se situa entre els 300 i 400 metres arribant a baixar fins als 200 metres, però no s'espera que deixi gruix. Les nevades es poden allargar fins a les dues de la matinada de dissabte. Per tot això, Protecció Civil té activada encara la prealerta del Pla Neucat.
Ratxa de gairebé 120 km/hora
D'altra banda, Protecció Civil també ha activat aquest divendres el Pla especial d’emergències per risc de vent a Catalunya (Ventact), en fase d’alerta. Les previsions indiquen que hi pot haver ratxes fortes de vent fins dissabte al migdia sobretot a l’Empordà, el Pirineu i Prepirineu.
Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, aquest divendres anirà augmentant la força del vent de manera progressiva a la zona del Pirineu, el Prepirineu i l’Empordà, arribant al punt àlgid a partir d'aquesta mitjanit i fins al migdia de dissabte. Es poden superar els 90 km/h i el vent bufarà de component nord. Aquest divendres ja s'han registrat algunes ratxes importants com la de 117,4 km/hora a Portbou, segons el Meteocat.
Registres més destacats a l'Alt Empordà
- Portbou - coll dels Belitres: 117,4 km/hora
- Pantà de Darnius - Boadella: 85 km/hora
- Navata: 74,5 km/hora
- Roses: 73.8 Km/hora
L’episodi podrà afectar especialment les comarques de l’Alt i el Baix Empordà, així com el Ripollès. Atès que en diversos punts del Pirineu i Prepirineu també hi ha nevat en les darreres hores, el vent pot provocar el fenomen del torb. Per aquest motiu, Protecció Civil demana extrema prudència i evitar les activitats d’alta muntanya.
A més, fins al vespre de dissabte es poden produir onades superiors a 3 metres amb mar de fons de component nord a l'Alt Empordà, a la zona del cap de Creus i cap de Begur.
Per tot plegat Protecció Civil demana a la ciutadania tenir especial precaució en els desplaçaments i en les activitats a l’aire lliure, i consultar l’estat de les carreteres i la previsió meteorològica. En els desplaçaments, s’ha de tenir molta precaució perquè es poden trobar obstacles a la via i cal ser prudents en els avançaments.
Nevada al Ripollès i Cerdanya
Més enllà de l'Empordà, la nevada ha enfarinat algunes poblacions del Ripollès aquest divendres. En punts més alts, com Setcases i Molló, a la Vall de Camprodon, han acumulat gruixos d'entre 3 i 5 centímetres. La nevada ha estat molt localitzada i no ha calgut circular amb cadenes, segons informa l'ACN. El transport escolar ha funcionat sense incidències. Alguns visitants han aprofitat per trepitjar neu. És la primera nevada de la temporada a la zona.
A la Cerdanya, localitats com Ger o Bolvir també s'han llevat enfarinades, i a Puigcerdà el gruix ha arribat als 5 centímetres. Això ha animat alguns curiosos a desplaçar-se fins a la zona de l'estany de Puigcerdà a fer fotografies. El temporal ha arribat a la Cerdanya de matinada, deixant un mantell fi però uniforme a Puigcerdà, que ha sorprès els veïns més matiners. El descens sobtat de les temperatures, que han arribat a valors negatius destacats, ha afavorit la nevada a les cotes mitjanes. Tot i el paisatge emblanquinat, la visibilitat ha estat bona i els serveis de manteniment han treballat sense complicacions, ja que la capa de neu era prima i poc persistent. Pel que fa a les carreteres, a la Cerdanya no s'han registrat afectacions importants.
Als punts més elevats, però, l’episodi ha estat més generós i ha permès a les estacions d’esquí avançar feina. Masella i La Molina han encès aquesta setmana els canons per començar a crear base de neu en els traçats principals, amb la mirada posada en una obertura escalonada de pistes tan bon punt la meteorologia ho permeti. Aquest inici de temporada arriba, a més, sense les restriccions de sequera que en anys anteriors havien limitat la producció de neu.
