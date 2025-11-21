Medi ambient
Iaeden-Salvem l’Empordà denuncia l’ampliació il·legal del tancat de la finca Garbet i la restricció d’un camí tradicional
Les entitats ecologistes reclamen a la Generalitat una actuació immediata per garantir l’ús públic del litoral
La Institució Altempordanesa per l’Estudi i Defensa de la Natura (Iaeden-Salvem l’Empordà) ha presentat una denúncia formal davant el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural i el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. L’entitat acusa els propietaris de la finca Garbet d’haver incomplert les condicions imposades per autoritzar el tancat del terreny i d’intentar bloquejar el pas per un camí tradicional utilitzat històricament.
Segons la denúncia, els propietaris haurien ampliat la tanca existent sense els permisos necessaris i amb la voluntat d’impedir l’accés al camí que uneix el mirador dels Canons de Colera amb la Cala Port Joan, un itinerari que les entitats ecologistes consideren de gran valor patrimonial i d’ús públic.
Iaeden-Salvem l’Empordà, que compta amb el suport de la coordinadora Empordà Dempeus i les entitats que en formen part, recorda que aquesta és la segona vegada que els propietaris actuen “posant les administracions davant de fets consumats”, un fet que qualifiquen d’“absolutament intolerable”.
L’entitat assenyala que, a més de l’ampliació no autoritzada del tancat, els propietaris continuen ocupant la zona de servitud de pas a la sortida de la platja de Garbet, tallant així la continuïtat del camí de ronda fins a Colera. També mantenen construccions il·legals en zona de domini públic marítim-terrestre a Cala Port Joan.
L’organització ecologista insisteix en la necessitat de preservar els camins tradicionals i els béns comuns, i reclama a la Generalitat una actuació decidida per fer complir les condicions tècniques establertes pels departaments competents i garantir l’aplicació de la normativa vigent.
Les denúncies es van presentar el 5 de novembre de 2025, un mes després d’una mobilització ciutadana que va reunir més de dues-centes persones en una caminada reivindicant l’obertura del pas públic.
