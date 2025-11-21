Ens comarcal
Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà impulsen mobilitzacions per denunciar anys de malestar laboral
El comitè assenyala que la Valoració de Llocs de Treball està pendent d’aprovació des de fa deu anys i la renovació del conveni col·lectiu no s’actualitza des de fa vint anys
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal va aprovar aquest dimarts un pressupost de 46,9 milions d’euros per al 2026 que inclou millores salarials per al personal
Els treballadors del Consell Comarcal de l’Alt Empordà han expressat la seva preocupació pel bloqueig de dos processos interns: la Valoració de Llocs de Treball, pendent d’aprovació des de fa deu anys, i la renovació del conveni col·lectiu, que no s’actualitza des de fa vint anys. Segons UGT, sindicat que representa el comitè de personal, aquesta situació està afectant el funcionament ordinari del Consell. El comitè assenyala que l’absència d’actualitzacions ha generat dificultats per retenir personal, una elevada rotació, places vacants durant mesos i una disminució en la continuïtat i estabilitat dels serveis prestats als municipis de la comarca.
Davant la manca d’avanços, l’assemblea de treballadors ha aprovat un calendari de mobilitzacions progressives. La primera acció tindrà lloc dimarts 25 de novembre, a les 10 hores, amb una aturada i concentració a la planta baixa del Consell Comarcal, convocada per la Junta de Personal i la UGT. L’objectiu és “visibilitzar el nostre malestar i, alhora, trobar-nos, compartir i reforçar el vincle entre tots els serveis de la casa”, expliquen.
El personal reclama l’aprovació de la Valoració de Llocs de Treball, una proposta de conveni actualitzada i unes condicions laborals adequades. La UGT, a més, insta els equips de govern i d’oposició a col·laborar per desbloquejar els processos pendents.
Cal destacar que els treballadors fa temps que reclamen els sous “que pertoquen” i denuncien una “pèssima gestió”.
Aprovat un pressupost que inclou millores salarials
Per la seva banda, el Ple del Consell Comarcal va aprovar aquest dimarts un pressupost de 46,9 milions d’euros per al 2026 que inclou millores salarials per al personal. “Un dels objectius centrals del pressupost aprovat per a aquest any 2026 és aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball, que permetrà millorar les condicions laborals dels treballadors i treballadores del Consell. Per aquest motiu, el capítol I, relatiu a les despeses de personal, incrementa un 2% els costos derivats de la plantilla respecte al 2025, i es contempla un increment addicional del 2,5% per al 2026 aplicat sobre les retribucions ja actualitzades. També en aquest sentit, es destaca la dotació de 195.800 euros del Fons de Contingència, directament relacionada amb l’aplicació de la Valoració de Llocs de Treball”, expliquen des de l’ens en un comunicat.
En relació amb les millores reclamades pel personal, el president del Consell Comarcal, Agustí Badosa, recorda que “des de l’inici d’aquest mandat la nostra voluntat i disposició han estat totals, i per aquest motiu seguim treballant amb la Junta de Personal per poder aplicar la nova Valoració de Llocs de Treball tan aviat com sigui possible. Per això hem incrementat el capítol I i hem dotat un Fons de Contingència, mesures que impliquen una inversió de més de 600.000 euros. Creiem que és imprescindible retenir el talent i comptar amb professionals ben retribuïts per tal de prestar els serveis de manera eficient a la ciutadania”.
