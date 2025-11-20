Mobilitat
"Rodalies ens complica la vida": la frustració dels viatgers creix a l'Empordà
Els usuaris de la R11 denuncien inseguretat, retards i manca de recursos al servei ferroviari entre Figueres i Barcelona
El malestar i la indignació entre els usuaris de Rodalies a la comarca de l’Alt Empordà és persistent. La línia R11, eix vertebrador del territori, acumula queixes per la manca de puntualitat i les condicions dels combois, així com per l'incivisme que afecta tant el personal del rodalies com els passatgers. Els viatgers habituals asseguren que la situació no millora i denuncien que el tren, que hauria de facilitar el desplaçament sostenible, es converteix sovint en un maldecap.
"Aviso sovint a la universitat pels retards"
Nohaila Chaer El Hmidi, estudiant de la Universitat de Girona que cada dia agafa el tren, explica: “Rara vegada arriba a l’hora. He hagut d’avisar sovint a la universitat perquè els retards eren de fins a 40 minuts. Això afecta tant estudiants com treballadors”. També lamenta el mal estat d’alguns trens: “Necessiten renovació: la climatització no funciona bé, els seients estan gastats i la neteja és millorable. A més, han suprimit abonaments que eren una ajuda per als que viatgem cada dia”.
En la mateixa línia, Georgina Álvarez, també estudiant universitària, ho resumeix així: “Valoro el servei de Renfe com bastant ineficient. Necessito el tren per anar a la universitat i he viscut de primera mà els constants retards”. Nàdia Navarra, una altra usuària habitual, confirma aquesta realitat: “Cada setmana agafo el tren de Barcelona a Figueres. Sovint haig de seure a terra i gairebé mai és puntual”.
Els treballadors, obligats a buscar alternatives
Joan Canet, administratiu, admet que ha deixat d’anar a treballar en tren: “Ara compartim cotxe entre companys perquè sempre patíem retards”. Una altra usuària, Sara Fernández, afegeix: “Sempre agafo el cotxe per ser puntual a la feina. El meu fill anava en tren a estudiar a Girona i sovint arribava tard a les classes. Ara també es mou en cotxe”.
“Caldria una inversió seriosa, tant en infraestructura com en servei”
Alguns usuaris també critiquen el tracte del personal: “No m’agrada com em parlen alguns interventors, s’han tornat molt estrictes i el servei és ineficient”, diu Kevin Mogio, operari.
Per molts, la situació ja ha sobrepassat els límits. L’eliminació de l’abonament recurrent, els trens antics i la poca freqüència de pas en determinades franges horàries fan que els usuaris se sentin abandonats. “Caldria una inversió seriosa, tant en infraestructura com en servei”, reclamen.
La xarxa ferroviària a l’Empordà hauria de ser una eina clau per garantir mobilitat sostenible, però la percepció majoritària dels usuaris és que falla en els aspectes bàsics: puntualitat, comoditat, freqüència i tracte. Mentre no arribin millores estructurals, molts continuaran optant pel vehicle privat com a única alternativa per garantir arribar a temps. “Renfe no em permet confiar en un servei que hauria de facilitar la vida de les persones, no complicar-la”, conclou l'estudiant Georgina Álvarez.
Segons un informe publicat recentment pel sindicat UGT, que fa servir les dades de l’Observatori de la Mobilitat, els treballadors catalans han vist com el temps que cada dia inverteixen a anar i tornar de la feina ha augmentat en gairebé 10 minuts diaris durant l’últim lustre. Això ha suposat un increment de més de 220 hores a l’any dedicades només a desplaçaments.
