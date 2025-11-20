Meteorologia
Alerta per nevades a cotes baixes a l'Empordà fins dissabte
La nevada podria arribar als 200 metres, però sense deixar gruix
El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat una alerta per nevades a l’Empordà fins dissabte. La cota de neu se situarà entre els 300 i 400 metres arribant a baixar als 200 metres, però no s'espera que deixi gruix.
Aquest dijous el grau de perill és d’1 sobre 6 tant a l'Alt com al Baix Empordà, però divendres s’incrementarà a 2 sobre 6. El Meteocat adverteix que la cota de neu pot baixar fins als 200 metres pròximes hores.
Segons l’avís de situació meteorològica de perill, les precipitacions en forma de neu poden començar aquest dijous a partir de les vuit del vespre i allargar-se fins a les dues de la matinada de dissabte. Divendres es podrien acumular fins a cinc centímetres per sobre dels 700 metres d’altitud. De matinada, però, la cota se situarà entre els 300 i 400 metres.
A banda, el vent intens previst per divendres pot generar episodis de borrufa, especialment a les zones més exposades.
Protecció Civil ha activat la prealerta del pla Neucat arran de l'avís meteorològic.
