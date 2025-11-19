Fauna
La tonyina Trini o alguna de les seves "col·legues" han visitat l'Escala aquest any?
Tradicionalment, quan s’acosten els darrers mesos de l’any, a l’Escala s’espera amb candeletes una visita ben especial: la de la tonyina Trini o, com ha passat últimament, la d’alguna "col·lega". Les tonyines solen aturar-se a la vila marinera entre finals de novembre i principis de desembre.
I aquest any, la Trini o alguna de les seves companyes ha aparegut? De moment, no. Però no cal patir, encara hi ha temps. Estarem atents.
Tanmateix, cal recordar que l’any passat una "amiga" de la Trini va fer parada a finals d’octubre i, fa dos anys, dues van arribar a començament de novembre. Ara caldrà esperar per veure si la vila tornarà a rebre una visita tan “bestial”.
Un animal estimat a la vila
La Trini és molt estimada a l'Escala. L'animal va visitar la població des del 2015 al 2022, excepte el 2019. El 2023 i 2024, però, les que van fer parada a la vila són unes altres tonyines.
El primer cop que va aparèixer la Trini, el 2015, uns pescadors escalencs la van trobar ferida. Era per Nadal, i durant mesos els pescadors l'anaven alimentant fins que es va recuperar dels talls. Un any més tard, el 2016, els pescadors la van trobar novament al port i la van identificar gràcies a les taques i cicatrius que la caracteritzen. Va ser llavors quan es va convertir en tot un emblema. Per això, aquella gent de mar la va batejar posant-li el nom de Trini en honor a la secretaria de la Confraria de Pescadors d'aquell moment.
Protagonista d'un llibre
El moll del port de l’Escala va ser, el 2021, l’escenari de la presentació del llibre Trini, la tonyina de l’Escala, el conte i la història real, amb textos de Lurdes Boix i il·lustracions de Lluís Roura. La presentació va anar a càrrec de Víctor Puga, alcalde de l’Escala, i Roser Güell, patrona major de la Confraria de Pescadors. El llibre, editat pel Museu de l’Anxova i de la Sal de l’Escala, inclou un conte amb il·lustracions creades expressament per Lluís Roura, fotografies de diversos autors, un vídeo elaborat per Canal 10 a partir d’enregistraments de diversa procedència i la història real amb entrevistes als pescadors que van decidir tenir-ne cura any rere any.
