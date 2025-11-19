Successos
El motorista mort en un accident a Llers era un veí de Roses de 52 anys
El sinistre es va produir a primera hora de la tarda d'aquest dimarts, a la GIP-5107
Llers
El motorista mort en un accident de trànsit aquest dimarts a Llers era un veí de Roses de 52 anys. El sinistre es va produir a primera hora de la tarda a la GIP-5107, quan la motocicleta va col·lidir amb una furgoneta. A conseqüència de l’impacte, el motorista va perdre la vida, mentre que el conductor de la furgoneta va resultar il·lès.
Els Mossos d'Esquadra de Trànsit mantenen oberta una investigació per determinar les causes de l’accident.
19 morts
Amb aquesta víctima, ja són 19 les persones mortes a les carreteres gironines aquest any. És també la primera víctima mortal del mes de novembre.
A banda, cal subratllar que es tracta del setè motorista que perd la vida aquest any en accidents a les vies interurbanes de la província.
