Seguretat viària
Les infraccions de camions i furgonetes a l'Empordà, en el punt de mira abans de la campanya de Nadal
Aquest dimecres s'han desplegat patrulles dels Mossos, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil per dur a terme un control a la sortida número 3 de l'AP-7, a Llers
"L'objectiu de la campanya és clau: garantir la seguretat viària i controlar específicament els vehicles de mercaderia, com els camions i les furgonetes". Així defineix Joan Costa, cap de Trànsit dels Mossos a la regió de Girona, els controls policials que s'estan duent a terme entre dilluns passat i diumenge 23 de novembre, a les portes del Black Friday i la campanya de Nadal. L'operatiu s'està efectuant en punts estratègics a tot Catalunya. A l'Alt Empordà, aquest indret és a la sortida número 3 de l'AP-7, a Llers, on aquest dimecres s'han desplegat diverses patrulles dels Mossos d'Esquadra, la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
L'operatiu s'ha centrat a reduir la sinistralitat a través de mètodes convencionals, com el control de la velocitat, del consum d’alcohol i drogues, de les distraccions, del descans i de l’ús dels elements de seguretat passiva. Ara bé, aquest dispositiu és considerat "un dels més integrals de Catalunya", i per això també ha pretès fer un cop dur contra la competència deslleial. "Per exemple, hi ha furgonetes de paqueteria que no estan donades d'alta de la manera corresponent i amb els permisos necessaris per fer aquest servei", apunta Costa. A través de comprovar la documentació es busca evitar que algunes empreses transportin mercaderia amb conductors no qualificats o no donats d'alta dins el marc legal. Per això, també s'ha comptat amb el suport d'Inspecció de Treball.
Així mateix, Joan Costa destaca que la coordinació dels diversos cossos policials i de seguretat és fonamental, ja que cadascun assumeix tasques concretes. Per exemple, la Policia Nacional ha assumit competències d'estrangeria.
"Hi ha furgonetes de paqueteria que no estan donades d'alta de la manera corresponent"
El control d'aquest dimecres ve motivat pel flux de vehicles de mercaderies habitual a les portes del Black Friday i Nadal; un augment de trànsit que es fa palès especialment a tocar de la frontera. En aquest sentit, cal subratllar que el transport de mercaderies amb furgonetes ha augmentat amb l’eclosió del comerç en línia.
17 morts
Aquest any 2025, han mort 10 ocupants de camions i 7 de furgoneta en accident de trànsit en zona interurbana. En el mateix període de l’any passat van perdre la vida 5 camioners i 9 conductors de furgoneta. En la mateixa campanya policial de l’any passat, es van efectuar en una setmana 433 controls policials a camions i furgonetes, es van imposar 1.570 denúncies i 22 vehicles van ser immobilitzats.
