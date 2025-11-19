Rànquing mundial
Un celler de l'Empordà, entre els millors del món
La llista The World's 50 Best Vineyards 2025, publicada aquest dimecres, situa el celler Perelada en la posició 22
La bodega Perelada, a l'Alt Empordà, s’ha fet un lloc entre els 50 millors cellers del món d'enguany. La llista The World's 50 Best Vineyards 2025, publicada aquest dimecres, situa per primer cop el celler en la posició 22.
El rànquing descriu el celler de Perelada com una "insígnia de l'Empordà, una de les regions vinícoles més antigues d'Espanya". També en destaca que "avui, Perelada és molt més que un celler: és una destinació cultural i turística".
Cal assenyalar que Perelada va tancar l'any passat amb una facturació de 60 milions d'euros, dels quals 15 milions procedeixen de les vendes internacionals. Conscients que el mercat exigeix flexibilitat, l'objectiu del grup no passa per noves adquisicions, sinó per consolidar les inversions ja realitzades: la integració del grup Chivite, el nou celler a Ribera del Duero, el de Peralada i el nou magatzem logístic.
Un altre celler català
Val a dir que, de Catalunya, també forma part del rànquing The World's 50 Best Vineyards 2025 el celler Gramona, de l'Alt Penedès, que se situa en el número 25. El primer lloc de la llista l'ocupa el celler Vik, a Xile, amb una arquitectura futurista, “vins pioners i paisatges immaculats” repartits al llarg de més de 4.400 hectàrees de la vall de Millahue.
