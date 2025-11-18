Cadaqués
SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet 700 habitatges nous
L'entitat ecologista alerta que "transformaria de manera irreversible" el poble i el seu entorn
SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet construir fins a 700 habitatges nous. L'entitat ecologista, Salvem Cadaqués i Amics de la Natura de Cadaqués han organitzat una taula rodona per valorar el nou planejament i, segons informen en un comunicat, la trobada ha servit per evidenciar que veuen amb "preocupació creixent" el model urbanístic que planteja perquè, a banda dels nous immobles, també hi ha plans parcials i projectes vitals que "transformarien de manera irreversible el poble i el seu entorn". Les entitats sostenen que el nou POUM és "una aberració urbanística" que "posa en risc la identitat, el paisatge i la sostenibilitat de Cadaqués".
Durant la sessió que ha tingut lloc aquest dissabte i que han difós aquest dimarts en un comunicat, arquitectes, juristes i veïns han advertit que el POUM s'ha elaborat "amb presses" i "sense considerar correctament la realitat del territori, dels veïns i de la idiosincràsia local". Els ponents han assenyalat "mancances greus", especialment en matèria de mobilitat, evacuació i riscos ambientals. Així, han recordat l'incendi del 1986, que va evidenciar la vulnerabilitat del poble i la necessitat d'un únic vial d'emergència ben planificat, així com el risc alt d'inundabilitat en diversos sectors on el POUM preveu construir.
A la sessió també han denunciat noves infraestructures que "trinxarien" l'entorn, tales d'oliveres "sense justificació", la desaparició de metres lineals de pedra seca, la desaparició del camp de futbol i el trasllat del pàrquing i la plaça del mercat, així com la "saturació" actual de serveis com la depuradora.
Els participants han alertat que el pla no aposta per naturalitzar ni protegir el territori, sinó per urbanitzar-lo "massivament" i de manera "insostenible i desigualitària". A més, han exposat possibles conflictes d'interès urbanístics relacionats amb tècnics municipals, amb documentació registrada en jutjats i el Registre de la Propietat, que Els Amics de la Natura de Cadaqués estudien portar a la fiscalia anticorrupció.
Les entitats organitzadores conclouen que el POUM és "una aberració urbanística" que posa "en risc la identitat, el paisatge i la sostenibilitat de Cadaqués" i han reafirmat el compromís de continuar informant la ciutadania i d'impulsar accions per frenar un model que consideren "insostenible i perjudicial per al futur del poble".
