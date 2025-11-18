Compte General de l’exercici 2024
Quatre ajuntaments de l'Alt Empordà no han lliurat els comptes a la Sindicatura
La institució fiscalitzadora publica la llista d’ens que no han tramès el Compte general del 2024 dins del termini legal
Quatre municipis altempordanesos no han lliurat encara el Compte General de l’exercici 2024 a la Sindicatura de Comptes, tot i ser un requisit obligatori per a totes les entitats locals. Els ajuntaments de Cadaqués, la Jonquera, Pontós i Vilajuïga es troben en situació d’incompliment, un fet que pot comportar conseqüències administratives en cas que no regularitzin la tramesa de la documentació.
El Compte General és una eina fonamental per garantir la transparència i el control financer de la gestió local. Aplega informació detallada sobre la situació patrimonial de l’entitat, l’execució pressupostària i els ingressos i despeses de cada ajuntament, i inclou també els comptes de les entitats dependents. Aquest conjunt de documents és essencial per fiscalitzar com es gestionen els recursos públics i assegurar que es destinen de manera adequada i conforme a la normativa. El termini per presentar-lo acabava el passat 15 d’octubre.
La manca de presentació o la tramesa incompleta dels comptes no és una qüestió menor. Afecta directament la transparència i el bon funcionament de la fiscalització pública, la qual cosa pot tenir repercussions greus. Una de les conseqüències més immediates és que els ajuntaments en situació d’incompliment poden tenir dificultats per accedir a subvencions i recursos públics, ja que moltes administracions exigeixen estar al corrent d’aquestes obligacions per concedir finançament.
El registre
Les dades sobre el compliment s’actualitzen diàriament a la pàgina web de la Sindicatura de Comptes. Aquest registre, que identifica els municipis que han lliurat els comptes, els que no ho han fet i els que ho han fet de manera incompleta, és una eina clau per garantir la transparència i per impulsar millores en el grau de compliment en exercicis futurs.
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”
- L’or blanc de la Mar d’Amunt: la sal salvatge de l’Empordà que només es forma entre les roques
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Max Rutgers, mestre artesà de la fusta: “Un bon artesà treballa amb el cor”
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions