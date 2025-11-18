Exercici 2026
Portbou augmenta el seu pressupost municipal un 175%: 6.816.971 euros
Les obres de remodelació de l’Espai Memorial Walter Benjamin obren la porta a que el poble tingui el pressupost més alt de la seva història
L’Ajuntament de Portbou té previst aprovar aquest dimarts un pressupost de 6.816.971,05 euros per al 2026, una xifra que representa un increment del 175% respecte als comptes del 2025. Es tracta del pressupost més alt de la història de la corporació.
El document inclou la previsió d’executar les obres de remodelació de l’Espai Memorial Walter Benjamin, amb una partida de 4.431.000 euros, així com la remodelació del consultori local de salut, pressupostada en 70.000 euros. També s’hi contemplen augments superiors al 50% en les partides destinades al manteniment d’equipaments públics, de la via pública i de l’enllumenat municipal.
El ple ordinari d’aquest dimarts també té previst sotmetre a aprovació inicial el Projecte Executiu de l’Espai Memorial Walter Benjamin, la Relació de Llocs de Treball i la modificació número 7 de les Normes Subsidiàries del planejament, que ha de permetre la construcció de la nova deixalleria municipal. A més, s’hi abordarà la constitució d’un comitè antifrau i l’aprovació del reglament de control i gestió de les colònies felines.
Segons el consistori, l’equip de govern encapçalat per Gael Rodríguez ha incrementat significativament els comptes municipals per tercer any consecutiu, després dels augments del 9,15% el 2024 i del 18% el 2025. De cara al 2026, encara es preveu un increment addicional vinculat al projecte de transformació del barri de la Muntanya, que està en fase de redacció i de tancament del finançament, estimat en uns 600.000 euros.
L’alcalde Gael Rodríguez també preveu un 50% la partida dedicada a mantenir la via pública
L’alcalde assegura que el municipi va iniciar l’any 2023 "un procés de transformació imparable", i considera que les xifres del pressupost en són un exemple.
En una entrevista a l’EMPORDÀ el passat mes de juny, Gael Rodríguez assegurava que Portbou ja s’havia posat "en marxa" després de dos anys de mandat. Tot i que admetia que s’havien fet menys actuacions de les que hauria volgut, afirmava que el seus dos primers anys de mandat havien servit per endreçar l’Ajuntament internament i posar les bases dels projectes importants. En aquell moment, el jove polític socialista destacava que hi havia quatre obres simultànies al municipi, amb un valor aproximat d’un milió i mig d’euros, com a mostra d’aquest impuls. Una reactivació del poble que, de cara als mesos vinents, pot ser més palpable amb el nou pressupost que s’aprovarà aquest dimarts.
En aquest sentit, sobre la seva frase que Portbou havia de "dir hola al segle XXI", l’alcalde responia el mes de juny que ara mateix el municipi "deu ser al 1998", i que confia va que aquesta entrada al segle XXI es materialitzarà abans d’acabar el mandat. Dos anys que, si la situació política no gira a Barcelona i Madrid, Portbou es podria aprofitar dels pressupostos més alts de la seva història per desencallar temes com l’espai Walter Benjamin o reformar el barri de la Muntanya.
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions
- “Una decisió equivocada em va portar el millor de la vida, la meva filla”