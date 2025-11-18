Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers

El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès

Imatge d'arxiu del lloc dels fets, la carretera GIP-5107, a Llers.

Imatge d'arxiu del lloc dels fets, la carretera GIP-5107, a Llers. / Empordà

Redacció

Redacció

Llers

Un motorista ha mort aquest dimarts en un xoc amb una furgoneta al quilòmetre 0,1 de la carretera GIP-5107, a Llers. Segons el Servei Català de Trànsit (SCT), els Mossos han rebut l'avís del sinistre cap a un quart de sis de la tarda. El conductor de la furgoneta ha resultat il·lès. Quatre patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers i dues unitats i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han actuat a l'indret.

Des de principi d'any, 129 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons l'SCT. El 45% d'aquestes morts corresponen a col·lectius vulnerables i tres de cada deu són motoristes (41 motoristes, 13 vianants i 5 ciclistes).

TEMES

  1. Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
  2. L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
  3. Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
  4. Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
  5. El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
  6. Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
  7. “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
  8. Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions

Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers

Mor un motorista en un xoc amb una furgoneta a Llers

Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs

Poc temps, grans resultats: el consell de l’expert que trenca mites del gimnàs

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

Les contínues incidències de Rodalies obliguen les empreses de Barcelona a oferir més teletreball

SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet 700 habitatges nous

SOS Costa Brava denuncia que el POUM de Cadaqués obre la porta a una "urbanització massiva" i permet 700 habitatges nous

La historiadora de l'art Estrella de Diego evocarà la vida secreta de Gala, a Figueres

La historiadora de l'art Estrella de Diego evocarà la vida secreta de Gala, a Figueres

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Creixen els problemes amb alumnes i les seves famílies: només el 4% dels docents estan "tranquils" a classe

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Què hi ha d'haver en el kit de supervivència que la Generalitat recomana tenir a casa?

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres

Vicenç Altaió i Hannan Serroukh parlen en primera persona, a la biblioteca de Figueres
Tracking Pixel Contents