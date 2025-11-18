Successos
Detingut a Empuriabrava amb ketamina, viagra i una pistola tàser arran d’un conflicte de parella
La Policia Local l'arresta per tràfic de drogues
La Policia Local de Castelló d'Empúries va detenir dilluns un home de 27 anys a Empuriabrava acusat de tràfic de drogues arran d’un conflicte de parella.
Els fets es remunten a les 12 del migdia a la zona del sector Sant Maurici d’Empuriabrava, els agents locals van mobilitzar-se per una discussió al carrer d'una parella que es trobava davant del seu domicili. Durant l’escorcoll de l'home, li van intervenir més de 80 grams de ketamina, un genèric de viagra, altres substàncies i una pistola elèctrica tipus tàser. Aquest va quedar detingut per un delicte contra la salut pública.
Aquesta actuació forma part dels dispositius de control, prevenció i identificació que la Policia Local està duent a terme per reforçar la seguretat ciutadana i prevenir diferents tipus de delictes, informa el cos de seguretat.
- Josep Maria Martorell, propietari de Quermançó: “En una empresa, l’amo té el risc, l’èxit és de l’equip”
- L'or blanc de la Mar d'Amunt: la sal salvatge de l'Empordà que només es forma entre les roques
- Quatre anys buscant un diagnòstic en salut mental: el calvari d’una jove de l’Empordà per ser escoltada
- El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
- Mercedes d'Orriols reviu a Figueres les dues nits de 1939 que va dormir al Menestral camí de l'exili
- Un canvi de propietat permetrà recuperar la Casa Rozes de Roses, monument nacional en perill
- “El TDAH no és qüestió de voluntat ni d’educació, sinó de com funciona el cervell”
- Peralada mira el seu passat per passar el testimoni a les noves generacions