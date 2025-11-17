Turisme
El port de Roses tanca una temporada de creuers rècord amb 15 escales i més de 4.000 passatgers
El creuer Seabourn Ovation, de 210 metres d’eslora i 560 passatgers, ha arribat aquest dilluns procedent de Marsella
L’activitat de creuers al port de Roses ha tancat la temporada 2025 amb 15 escales —l'anterior en van rebre 8— i 4.100 passatgers —triplicant el nombre de visitants de l’any passat—. D'aquesta manera Roses ha registrat les millors xifres de la seva història. L’impacte econòmic de l’activitat al territori s’estima en 390.000 euros. Aquesta xifra s’extrau d’un estudi de l’Associació Internacional de Línies de Creuers (CLIA), segons el qual cada passatger que desembarca en un port escala, quan visita la destinació gasta una mitjana de 89 euros. A més, s’afegeixen 6 euros per passatger, per la despesa vinculada al vaixell en concepte de serveis portuaris.
La temporada ha tingut una durada de 8 mesos i la meitat dels creuers han fet escala en temporada baixa. Això ha contribuït a desestacionalitzar l’activitat turística. Per tipologia de nacionalitats, els turistes que més han visitat l’Alt Empordà han estat nord-americans (34%), francesos (21%), australians (8%), britànics (7%), belgues (4%), canadencs (2%), suïssos (1,5%) i alemanys (1%), entre altres. A més de visitar els llocs més emblemàtics de Roses, un 25% dels turistes han fet aquestes excursions arreu del territori, que ordenades de major a menor segons el lloc més visitat han estat les següents: Girona, l’Escala-Empúries, Cadaqués, Figueres (Museu Dalí), elBulli1846, Peratallada i Llançà.
Sis companyies
La temporada ha tancat amb la visita de sis companyies de creuer: Club Med, Emerald Cruises, Mystic Cruises, Ponant Yacht Cruises, Seabourn i SeaDream Yacht Club. El 83% són europees de països com ara, França, Noruega, Portugal i Suïssa; mentre que el 17% restant són nord-americanes. A més, el port ha rebut dues escales inaugurals dels creuers: L’Austral i l’Emerald Sakara.
El creuer Seabourn Ovation de la companyia Seabourn ha fet la cloenda de la temporada 2025, un any en què ha visitat Roses en quatre ocasions. El vaixell ha arribat a les 8 del matí d'aquest dilluns des del port francès de Marsella, ha fondejat al port-badia de Roses i preveu marxar a les 5 de la tarda cap al port de Barcelona. El creuer ha portat 560 passatgers majoritàriament nord-americans, australians i canadencs. El Seabourn Ovation té una eslora de 210 metres, un calat de 6,8 metres i una mànega de 28 metres.