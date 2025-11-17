L'hospital de Figueres se situa entre els millors d'Espanya en atenció maternoinfantil
Els Premis BSH reconeixen l’eficiència i la qualitat assistencial de centres sanitaris públics i privats d’arreu de l'Estat
Laura Teixidor
La setena edició dels Premis BSH (Best Spanish Hospital Awards), organitzats per la consultora Higia Benchmarking i que reconeixen l’eficiència i la qualitat assistencial d’hospitals públics i privats d’arreu d’Espanya, ha reconegut l'hospital de Figueres com a millor centres comarcal d’Espanya en una categoria concreta a partir de paràmetres metodològics validats per la Societat Espanyola de Directius de la Salut, que inclouen més de 250 indicadors clau d'eficiència, adequació i qualitat assistencia.
Concretament, el guardó ha sigut en reconeixement als processos maternoinfantils. S'han analitzat els següents grups de processos: parts, resta d'episodis relacionats amb l'embaràs i el puerperi, neonatologia, processos específics en pacients de 2 a 14 anys (malalties del sistema respiratori, malalties del sistema digestiu, malalties del sistema nerviós, malalties genitourinàries, malalties endocrines, oncohematologia i altres neoplàsies) i la resta d'episodis de pacients de 2 a 14 anys. Aquest és el cinquè any que l'hospital de Figueres de la Fundació Salut Empordà figura en les llistes de guardonats en els Premis BSH com un dels centres més eficients i millor valorats d'Espanya.
En total s'han analitzat fins a 53 indicadors de qualitat assistencial, adequació, eficiència i indicadors especials, que s'aplicaran segons correspongui a cadascun dels fins a 110 processos clínics identificats per a cada hospital, de manera que un hospital pot arribar a disposar de més de 5.000 resultats avaluats en aquests premis BSH.
A diferència de l'any passat, que també hi va haver l'hospital de Campdevànol premiat, enguany només hi ha hagut una representació gironina. Per altra banda, no hi ha cap centre gironí entre els finalistes, a diferència del 2024, que el Trueta hi figurava en l’àmbit d’hospitals generals i de referència, en la categoria de processos quirúrgics.
Participació elevada
Aquests guardons estan organitzats per la consultora Higia Benchmarking i, en aquesta edició, han congregat un total de 149 hospitals, 89 públics i els 60 restants privats. Això suposa un augment del 8% respecte a les anteriors edicions, en què van participar 140 i 138 centres. Des de la primera edició el 2019, celebrada a Madrid amb 80 hospitals, el creixement ha estat sostingut.
Els centres participants han estat valorats per la qualitat assistencial i eficiència, sota paràmetres objectius, analitzant fins a 81 processos de malalties prevalents agrupats en 11 àrees clíniques, amb un total de fins a més de 2.800 indicadors aproximadament per a cada hospital.
Catalunya ha liderat la participació amb 44 hospitals, seguida de la Comunitat Valenciana (21), Madrid (20), Canàries (17) i Andalusia (17). Pel que fa als guardonats, Catalunya ha destacat amb 21 hospitals i 45 premis. Madrid i Andalusia han comptat amb 12 hospitals cadascuna (23 i 19 premis, respectivament).
