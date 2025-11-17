Successos
Un home dispara a dos lladres que entren a casa seva a Empuriabrava
Els Mossos en col·laboració amb la Policia Local detenen els dos presumptes delinqüents i l'inquilí de la casa
L'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) dels Mossos d'Esquadra a Girona està investigant un incident amb arma de foc ocorregut en una casa d'Empuriabrava.
Els fets es van produir la matinada del dimarts 11 de novembre i van acabar amb la detenció de tres homes. Un dels habitants de la casa va sorprendre dos homes que li havien entrat per robar i, en reaccionar, va empunyar una arma de foc i va disparar-los.
Els dos presumptes lladres van resultar ferits i van requerir assistència mèdica. Un d’ells va ingressar a l’hospital de Figueres, mentre que l’altre va ser donat d’alta poc després.
El 112 va rebre l’alerta sobre el succés cap a dos quarts de tres de la matinada, i immediatament es van mobilitzar els Mossos d’Esquadra de la comissaria de Roses i la Policia Local de Castelló d'Empúries. La col·laboració entre ambdós cossos va permetre la detenció dels tres implicats.
Atès que es va fer ús d’una arma de foc, la investigació ha quedat en mans de l’AIC de Girona.
Pel que fa als arrestats, l’inquilí de la casa hauria estat detingut, almenys, per tinença il·lícita d’armes, mentre que els altres dos ho han estat per robatori. Fins al moment no s’han revelat més detalls, ja que els agents continuen determinant les circumstàncies dels fets. No es descarta que els tres ja es coneguessin prèviament.
