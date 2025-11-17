Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Successos

Detenen un conductor per portar prop de 60 grams d'haixix a Empuriabrava

La Policia Local assenyala que la droga intervinguda duplica el límit penal, motiu pel qual l’han arrestat

Un control efectuats de la Policia Local de Castelló d'Empúries, en una imatge d'arxiu.

Un control efectuats de la Policia Local de Castelló d'Empúries, en una imatge d'arxiu. / Policia Local de Castelló

Eva Batlle

Castelló d'Empúries

La Policia Local de Castelló d’Empúries ha detingut aquest dilluns a la matinada un conductor de 24 anys que portava 58,6 grams d’haixix durant un control al sector Moxó d’Empuriabrava. Els fets han tingut lloc cap a les quatre del matí, dins dels dispositius de vigilància que el cos policial ha desplegat al municipi.

La quantitat de droga intervinguda al jove superava el doble del límit legal que es considera delicte contra la salut pública, motiu pel qual l’individu ha quedat arrestat.

El cos de seguretat manté diversos controls preventius en punts estratègics per detectar possibles delictes i reforçar la seguretat ciutadana, segons informen.

TEMES

