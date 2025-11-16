Medi ambient
El Camí Natural de la Muga continua guanyant adeptes en l'any de l'estrena del segell 'Senders Blaus'
A la demarcació de Girona només hi ha dos espais amb aquesta distinció: el camí de ronda de s’Agaró i el tram castelloní d'Empuriabrava
Ha plogut molt d’ençà que la Guàrdia Civil va deixar de tenir una petita caseta de control a la desembocadura de la Muga, just on ara comença el renovat passeig marítim d’Empuriabrava. En aquest punt just comença o acaba el Camí Natural de la Muga, inaugurat el 2012 en el marc del projecte de xarxa Caminos Naturales de l’Estat espanyol. Inicialment, va ser gestionat pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i, des de 2021, forma part del Consorci Vies Verdes de la demarcació de Girona.
En total cobreix un recorregut de 41 quilòmetres i traspassa els termes municipals de Castelló d’Empúries, Peralada, Cabanes, Pont de Molins, Boadella d’Empordà i les Escaules, Terrades, Darnius i Sant Llorenç de la Muga. Per la seva rellevància històrica i popular, cal recordar que la ruta passa per l’antic terme de Vilanova de la Muga, annexionat a Peralada, i té com a punt destacat Empuriabrava, la façana litoral de Castelló.
Aquest darrer tram, entre el passeig de les Oques de la vila comtal i la marina residencial és el més concorregut els 365 dies de l’any. Asfaltat en bona part de l’itinerari, el Camí Natural del tram baix del riu rep cada dia centenars de visitants que el fan servir per a passejar a peu, córrer, pedalar amb bicicleta o transitar-hi amb vehicles adaptats per a persones amb discapacitats.
"És un dels nostres principals aparadors, perquè permet resseguir el riu per mostrar la seva bellesa natural i veure el mar de baixada o contemplar el Pirineu de pujada", assenyala la regidora Cristina Bech, responsable de les àrees de Medi Ambient, Sostenibilitat, Paisatge i Espais naturals.
Gent de totes les edats
Qualsevol dia de la setmana és fàcil trobar-hi gent amunt i avall. Les figuerenques Esther Rodríguez i Alba Puignau en són dos bons exemples: "Venim juntes o amb altres amics i amigues un parell o tres de cops al mes, ens agrada resseguir-lo, anar xerrant i compartint coses". Solen aparcar a tocar l’Asil Toribi Duran i arriben fins a la zona del Delta Muga per a "prendre alguna cosa en elPasseig i refer la caminada per tornar al cotxe o quedar-nos a dinar a la zona".
Entre els residents estrangers i autòctons de la urbanització, el Camí Natural de la Muga també serveix de connector per a moure’s amunt i avall. La metgessa francesa Silvye Campos, jubilada i descendent d’exiliats espanyols, no té cap dubte sobre les bondats d’aquest itinerari: "Està molt ben condicionat, pots pedalar-hi a gust i sempre trobes gent. Sobretot coincideixo molts altres jubilats, però també hi ha famílies amb mainada i moltes persones que fan salut". De gent passejant gossos no en falta, la qual cosa genera algun retret quan el civisme davant les necessitats canines no és atès com cal.
Un punt estratègic de la ruta es troba a tocar l’Estació de Tractament d’Aigua Potable (ETAP), just on hi ha la passarel·la i el pont de fusta que permet travessar la Muga per enllaçar la urbanització amb el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà. La passera per a vianants i ciclistes es van instal·lar anys enrere sobre els tubs que transporten l’aigua fins a l’Estació Depuradora. El projecte va ser impulsat per Jordi Sargatal, l’actual secretari de Transició Ecològica de la Generalitat, quan era el director del parc.
El seu estat de conservació no és òptim i necessita, de manera evident, una restauració important. Així i tot, cada dia el travessen centenars de persones. Joel Dutriel, funcionari de l’Estat francès en excedència, és un d’ells: "Aquest pont és una meravella, sempre m’aturo al mig per contemplar el paisatge i sovint vaig a peu fins alCortalet, anar i tornar".
L'any de l'estrena del segell estatal ambiental de 'Senderos azules'
Aquest 2025 el Camí Natural de la Muga ha estat notícia perquè, per primer cop, ha entrat a formar part dels espais naturals de l’Estat espanyol guardonats amb el segell Senders Blaus, atorgats per l’Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). L’entitat és una de les cinc associacions europees sense ànim de lucre cofundadores, l’any 1982, de la FEE (Foundation for Environmental Education). És l’organització responsable del desenvolupament a Espanya dels programes internacionals Bandera Blava, Ecoescoles, Joves Reporters per al Medi Ambient i Clau Verda. Senders Blaus (Senderos Azules en la marca original) és un programa exclusiu i propi d’ADEAC que ha comptat, al llarg de la darrera dècada amb el suport de la Fundació Biodiversitat, del Ministeri per a la Transició Ecològica.
El guardó Sender Blau destaca el compromís de municipis i administracions públiques "en la recuperació i posada en valor de senders i camins que promouen l’educació ambiental i el gaudiment sostenible del nostre entorn". El programa Sendero Azul premia i reconeix "la conservació i recuperació de senders i camins, transformats en valuosos recursos per a la interpretació i l’educació ambiental, així com per al gaudi de la natura a través de la realització d’activitats recreatives, esportives i turístiques sostenibles".
El nombre de Senders Blaus guardonats el 2025 ascendeix a 154, 30 dels quals són nous i entre elles hi ha el CamíNatural de la Muga. La xarxa supera els mil quilòmetres i són presents a 129 municipis de 21 províncies i 11 comunitats autònomes de l’Estat espanyol.
A Catalunya només n’hi ha set de reconeguts, dos d’ells a la demarcació de Girona: el camí de ronda de s’Agaró i el Camí Natural de la Muga en el seu tram de Castelló d’Empúries. "L’obtenció d’aquest reconeixement ha estat una gran alegria per al nostre municipi, perquè una vegada més ens identifica pels nostres valors ambientals i de sostenibilitat", explica Cristina Bech, regidora de Medi Ambient.
Cristina Bech també és responsable de l’àrea d’Agricultura i representa l’Ajuntament de Castelló d’Empúries a la junta rectora del parc natural dels Aiguamolls. Per a ella "aquest Camínatural ho té tot, és com una balconada oberta a la realitat del nostre municipi, amb vista als conreus agrícoles, la natura dels Aiguamolls i la realitat turística d’Empuriabrava".
Bandera de grans dimensions
L’Ajuntament té pendent d’instal·lar la bandera que identifica aquest itinerari com a Sender Blau. "És més gran que la Bandera Blava i encara no hem decidit on la posarem", diu la regidora. L’obtenció del guardó també ha permès constatar que "el CamíNatural de la Muga compleix tots els requisits de l’ADEAC, en tots els àmbits".
Aquest itinerari sobre la mota del riu ha estat objecte de diverses accions i restauracions aquests darrers anys. El Camí, inaugurat el 2012, va ser millorat entre el 2020 i el 2021 en dues fases finançades per la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Govern de l’Estat a través del programa Caminos Naturales.La inversió global va ser d’uns 700.000 euros. Enguany s’hi ha fet una altra actuació, amb aportacions de la Generalitat, que ha consistit en la plantació d’arbrat. "Era una assignatura pendent del Camí, els usuaris ens demanaven un xic més d’ombra en alguns trams. Vam plantar arbres, però alguns no han resistit la forta calorada de l’estiu i caldrà posar-ne de nous", explica Cristina Bech.
El tram final del Camí Natural de la Muga també fa de balança en la societat que ens toca viure. La regidora de Medi Ambient posa dos exemples ben explícits: "En la part positiva, el fet que el camí estigui il·luminat de nit, fa que hi hagi gent que viu o treballa a Empuriabrava i Castelló que, quan plega, marxa cap a casa amb bicicleta seguint aquesta ruta". La part fosca és la més habitual dels nostres dies, l’incivisme: "Ens trobem sovint amb bretolades que fan malbé el mobiliari, cremant les taules bancs de fusta de les zones de pícnic".
Ruta recomanada per la seva accessibilitat
El Camí Natural de la Muga es divideix en dos grans trams diferenciats, a causa de les seves diferents característiques: un tram de via verda i un tram d’enllaç de muntanya. El tram baix, de 29 quilòmetres, té el seu inici a Empuriabrava i s’acaba a les Escaules. Són 18 quilòmetres de tram segregat (62%), accessible en tots els punts per ciclistes, vianants i bicicletes adaptades. El pendent va del 0% al 8%. El paviment és varietat, de terra, formigó i asfalt.
El tram enllaç o de muntanya (11,5 quilòmetres), s’inicia a la Resclosa de les Escaules i s’acaba a Sant Llorenç de la Muga. L’inici del tram és en un sender que voreja la Muga només apte per fer a peu. Tot seguit s’arriba a Boadella i s’agafa la pista forestal que voreja el pantà. No és una via verda. Es tracta d’un tram de 8 quilòmetres amb pendents superiors al 12% i 3 quilòmetres que només es poden fer a peu, ja que hi ha impediments físics: escales, trams amb roca, ponts baixos. Ambdós trams es poden fer en sentit invers.
Cal destacar el tram final entre Castelló i Empuriabrava, aconsellat per la seva bona accessibilitat. Els portals de senderisme i els especialitzats en activitats per a persones amb dificultats de mobilitat el posen com a exemple de ruta ben condicionada, planera i sense entrebancs.
