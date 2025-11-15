Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Milloren l'accessibilitat i la seguretat de l'escola bressol Ballmanetes de l'Escala

Els treballs, que tenen un cost de 50.000 euros i estan finançats per l’Ajuntament, es preveu enllestir-los a finals d’aquest any o a principis del vinent

Les obres es preveu acabar-les a finals d'any o a inicis del vinent. / Canal 10

Redacció

Des d'aquesta setmana, la llar d'infants Ballmanetes de l'Escala presenta un aspecte diferent de l'habitual. Blocs de material d’obra, eines i diversos elements ocupen part de l’espai exterior. Es tracta del material necessari per poder executar les obres de millora de l’accessibilitat i la seguretat del centre, així com de la ventilació de les aules que exigeix la normativa, segons informa la televisió local Canal 10.

Els treballs, que tenen un cost de 50.000 euros i estan finançats per l’Ajuntament, es preveu enllestir-los a finals d’aquest any o a principis del vinent. Així doncs, durant unes setmanes les obres hauran de conviure amb el dia a dia de l’escola bressol, un fet que, de moment, no ha causat entrebancs.

Els treballs es preveu executar-los per fases. Els primers s’estan duent a terme als dormitoris de l’escola Ballmanetes. Per això, la direcció del centre ha optat per reubicar els espais i, d’aquesta manera, mantenir l’hora de descans dels infants.

L’escola bressol Ballmanetes va començar a funcionar l’any 2011 i, des de llavors, ha anat incrementant progressivament el nombre d’alumnes. Actualment disposa de 7 aules, repartides en 2 grups de maternal, 3 d’infantil 1 i 2 d’infantil 2. La ràtio, segons estableix el Departament, és d’una educadora i mitja per grup, tot i que en determinats moments s’hi arriba a les dues docents.

