El Govern destinarà 20 milions d’euros a rehabilitar habitatges rurals abandonats per combatre el despoblament
Salvador Illa anuncia a Sant Fruitós una mesura que inclou incentius fiscals per incentivar el trasllat al món rural
Laura Serrat
Catalunya té més de 600 municipis rurals, amb una població de menys de 2.000 habitants, que representen tres quartes parts de la població total a Catalunya. Amb aquesta realitat a sobre de la taula, el Govern de la Generalitat vol reconèixer la singularitat del territori rural, bona part del qual es troba a la Catalunya central, amb mesures que preveuen una línia de 20 milions d’euros per a rehabilitar habitatges rurals abandonats i beneficis fiscals per incentivar que més persones vulguin viure en un entorn rural i així evitar el despoblament.
Aquestes són algunes de les accions més destacades que ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en la I Trobada de Municipis Rurals a Món Sant Benet, a Sant Fruitós de Bages. El monestir ha acollit una àmplia representació del món local, amb més de 300 alcaldes vinguts d’arreu, per escoltar de primera mà com es desplegarà el nou Estatut de municipis rurals, aprovat aquest estiu, que preveu mesures en l’àmbit de l’habitatge, el finançament o la reducció de la burocràcia. “No es pot construir Catalunya sense els municipis rurals”, ha dit Illa en el seu discurs.
Intentar que els joves es quedin al seu poble
L’habitatge ha estat un dels principals àmbits en el qual es preveuen accions de Govern. Així, el president de la Generalitat ha anunciat que es crearà una borsa d’habitatge rural per a recuperar habitatges buits i rehabilitar edificis municipals en desús, amb una inversió de 20 milions d’euros en quatre anys que ha de servir per guanyar 100 habitatges de lloguer assequible en aquests pobles rurals. “Vull reivindicar el dret a viure el teu poble”, ha dit el president, que en el seu discurs també ha anunciat que es crearà una divisió especial de l’Incasòl per acompanyar tècnicament els ajuntaments en aquests processos de rehabilitació i s’adaptarà la llei de Territori per facilitar la recuperació d’edificis antics en desús.
En aquest sentit, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha manifestat que aquestes mesures “posen les bases d’un país que entén el món rural com un actiu”. “Volem assegurar un futur viable i equilibrat per a tots els municipis del món rural a Catalunya”, ha dit.
Incentius per anar a viure en un entorn rural
Més enllà de les ajudes per rehabilitar habitatges, una de les apostes del Govern és fer atractiva la vida als pobles a través dels incentius fiscals. D’aquesta forma, s’han anunciat deduccions per a trasllat de residència, compra, rehabilitació i lloguer d’habitatge habitual, especialment dirigides als joves menors de 35 anys i a famílies amb fills en edat d’escolarització, que poden arribar fins al 20%.
Es tracta d’una mesura fiscal que se sumarà a altres accions com la reducció del tipus impositiu de l’Impost de Transmissions Patrimonials, i la bonificació del 75% per a la regularització de finques rurals.
La consellera d’Economia i Finances, Alícia Romero, ha explicat que, en matèria de finançament i fiscalitat, el nou Estatut també pretén reforçar l’autonomia dels ajuntaments, amb la creació d’un Fons específic de municipis rurals, amb increments d’entre el 10 i el 20%, segons la tipologia de municipis. Això suposarà gairebé 9 milions d’euros addicionals. “L’objectiu és donar eines als municipis. No podem governar pensant que tot són ciutats grans o mitjanes, el país és divers”, ha destacat la consellera.
Reduir l’excés de burocràcia als petits ajuntaments
D’altra banda, s’ha abordat un dels temes que més preocupa als ajuntaments petits, l’excés de burocràcia i les poques mans per dur-la a terme. “Hem començat un canvi que ha arribat per quedar-se. Mesures trencadores per millorar el dia a dia de la ciutadania, però ara ens cal la implicació de tothom”, ha expressat el conseller d’Agricultura, Ramaderia i Pesca, Òscar Ordeig.
El que preveu la nova llei és la creació d’un Grup d’Estudi sobre l’impacte Normatiu en els municipis rurals. Aquest grup es reunirà per primera vegada el mes de gener i té com a objectiu analitzar l’impacte de la normativa actual sobre els municipis rurals i formular propostes de simplificació que assegurin que totes les polítiques tinguin en compte les singularitats del món rural.
