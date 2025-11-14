Successos
Un tren pateix danys a la cabina per un incident amb la catenària entre Vilajüiga i Llançà
Els passatgers són transbordats a un altre tren i es registren retards mentre tècnics d’Adif treballen en la reparació de la línia afectada
Un tren que havia sortit de Portbou aquest matí cap a Barcelona ha patit un incident amb el pantògraf i la catenària poc després de les vuit del matí, entre Vilajüïga i Llançà. Alguns elements han caigut i han impactat contra la part superior de la cabina, provocant danys al vidre i a la coberta exterior.
El maquinista ha aturat el tren i, cap a les nou del matí, els passatgers que han tingut un bon ensurt matinal, han estat transbordats a un altre comboi. L’incident ha causat retards, tot i que Renfe ha informat que els trens que sortien de Portbou podien continuar amb retards.
A la zona també s’hi han desplaçat els Bombers i els Mossos d’Esquadra, que han ajudat en el trasllat dels passatgers i han comprovat que tots es trobaven bé. El succés ha tingut lloc a l’altura de Pedret i Marzà, i els Mossos han regulat el trànsit a l’N-260, que discorre en paral·lel, mentre els efectius d’emergències actuaven, informen bombers.
Adif ha confirmat els fets i ha explicat que la incidència s’ha produït entre el cable del pantògraf i la catenària, provocant una baixada de tensió en el sistema elèctric. Tècnics de la infraestructura treballen sobre el terreny per reparar els danys.
Afectacions per obres els caps de setmana
Cal recordar que aquesta línia està en obres i que fins a finals de novembre la circulació de trens entre Figueres i Portbou es talla els caps de setmana, amb serveis alternatius d’autobús, afirma Renfe Mentre que usuaris asseguren que els dilluns i els divendres estan treballant entre Llançà i Figueres perquè les obres a la catenària que feien en cap de setmana no es van acabar. I que arran d'això, dilluns i divendres hi ha un tram de via única.
