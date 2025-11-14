Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El projecte inclusiu "Més enllà dels 60" camina per al benestar de la gent gran a Castelló d'Empúries

El municipi celebra la sessió de retorn del procés participatiu obert el maig passat per l’Ajuntament i el Consell Comarcal

Avaluen una trentena de propostes adapatades a les necessitats de la ciutadania i el procés s'allargarà fins el 2027

La sessió de retorn es va celebrar dijous passat a la sala Gòtica de l’Ajuntament.

La sessió de retorn es va celebrar dijous passat a la sala Gòtica de l’Ajuntament. / Ajuntament de Castelló d'Empúries

Redacció

Castelló d'Empúries

La Sala Gòtica de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries ha acollit recentment la sessió de retorn del procés participatiu "Més enllà dels 60 hi ha un projecte de vida". Aquesta iniciativa, impulsada pel Departament de Gent Gran de l’Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, té com a objectiu escoltar, recollir i valorar les opinions i necessitats de les persones majors de seixanta anys del municipi.

Transformació social

El projecte neix de la constatació que l’envelliment de la població comportarà una transformació social profunda. Això implica nous models d’atenció social i sanitària, serveis innovadors, i tipus d’habitatge i residència adaptats a les noves etapes de la vida.

En aquest context, l’Ajuntament busca donar veu a la ciutadania gran per identificar els seus projectes de vida i les seves expectatives per al futur del municipi. La jornada participativa celebrada el 30 de maig passat va comptar amb la participació d’una quarantena de persones, incloent-hi ciutadans i representants d’entitats locals, com la Residència i Centre de Dia Toribi Duran. Aquesta sessió va generar una trentena de propostes concretes, les quals es van classificar en cinc àmbits: activitats, comunicació, mobilitat, participació i serveis.

Durant la sessió de devolutiva, personal de l’Ajuntament, de la residència Toribi Duran i del Consell Comarcal van presentar l’estat i la viabilitat de cadascuna de les propostes. Es va crear un espai d’intercanvi obert i participatiu que va permetre contrastar idees i fer noves aportacions. Tots els assistents van valorar molt positivament el procés i la seva metodologia col·laborativa.

Present i futur

L’alcaldessa de Castelló d’Empúries, Anna Massot, va agrair sincerament la implicació i les aportacions de totes les persones participants, destacant que "les persones grans no són només receptores de serveis, sinó una part activa i essencial del present i del futur del nostre poble".

L’Ajuntament ha assumit el compromís de donar continuïtat al projecte, amb una nova edició prevista per a la primavera del 2027, per continuar avaluant i ampliant les propostes adaptades a les necessitats reals de la ciutadania. "Aquest procés no s’acaba aquí. Continuarem treballant braç a braç amb la gent gran, entitats i serveis del territori, per consolidar un model de convivència on tothom pugui desenvolupar el seu projecte vital amb dignitat i autonomia", ha conclòs l’alcaldessa del municipi.

