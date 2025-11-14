Successos
Un pres del Puig de les Basses fuig dels Mossos després d'anar a l'hospital de Figueres
La policia busca l'home que està en parador desconegut des de dijous
Un pres de la presó Puig de les Basses va fugir aquest dijous al vespre mentre sortia d’una visita a l’hospital de Figueres.
L’home, d'uns 20 anys, que es troba al centre penitenciari per delictes contra el patrimoni, va sortir del centre sanitari després de la visita mèdica cap a tres quarts de vuit. Quan es trobava a l’aparcament del centre sanitari i els agents intentaven fer-lo entrar al cotxe, va arrencar a córrer i va escapar dels Mossos d'Esquadra.
Els agents van intentar interceptar-lo, però no ho van aconseguir. Diverses patrulles van recórrer la ciutat per intentar localitzar-lo, però fins ara sense èxit. Els Mossos confirmen que no han pogut trobar-lo i que estan fent gestions per trobar-ne el parador. També assenyalen que no es tracta d’un delinqüent perillós.
Subscriu-te per seguir llegint
- Gent gran a l' que planta cara a la soledat no desitjada: 'La televisió era la meva única companyia
- Un any després del segrest del gos Lucky a Navata, la família espera respostes: 'Res compensarà el dolor
- Figueres obre la porta a una ordenança de tanteig i retracte per evitar la guetització al sector oest
- Transgourmet celebra una història nascuda fa cent anys a l'Empordà
- Un ocupa abandona un habitatge a Figueres després de la intervenció de la Guàrdia Urbana
- Els millors restaurants a l’Alt Empordà per gaudir de la cuina de tardor
- Els aturen en un control a Llançà i els hi troben estris per cometre robatoris i prop de 2.000 euros en efectiu
- Anuncien el tancament de Ses Minves, una de les últimes llibreries de Cadaqués