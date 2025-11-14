Ramaderia
Pagesos tallen amb bales de palla l'N-II a Pontós per la gestió de la dermatosi nodular
Exigeixen celeritat per saber l'import de les indemnitzacions i quan les cobraran i avisen que les accions aniran a més
Revolta Pagesa ha tallat amb bales de palla l'N-II a Pontós en protesta per la gestió que el Ministeri d'Agricultura està fent de la crisi de la Dermatosi Nodular Contagiosa (DNC). Pels volts de les cinc de la matinada han col·locat les bales i les han encès, just al mateix punt on es van produir altres manifestacions, en l'encreuament amb l'autopista AP-7. Revolta critica que 40 dies després de l'esclat de la crisi el Ministeri "no hagi fet res" i que encara estiguin esperant l'import de les indemnitzacions i un calendari per saber quan les podran cobrar els pagesos afectats per la dermatosi. El col·lectiu reconeix la feina feta per la Generalitat, però carrega contra el govern espanyol per haver de donar el vistiplau a tots els acords.
En aquest sentit, des de Revolta assenyalen que el Gremi de la Pagesia seguirà treballant per tal d'arribar a pactes amb el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i també amb el Ministeri, però adverteix que Revolta "ja no espera més" i, per això, assegura que les accions "aniran a més i seran més contundents".
L'acció ha obligat a tallar durant unes hores l'N-II fins que els serveis de carretera han netejat la via.
