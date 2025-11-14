Medi ambient
Les badies de Roses i Pals mantenen la veda de la sípia per segon any per conservar l'espècie
S’aplicarà durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2025, i febrer de 2026
La pesca de la sípia a les badies de Roses i Pals quedarà aturada durant diversos mesos amb l’objectiu de garantir la conservació de l’espècie i la protecció dels ecosistemes marins, segons ha acordat el Comitè de Cogestió del Pla de Gestió de la Sípia de les dues badies.
La veda afecta tant les arts menors com la pesca recreativa dins les badies de Pals i de Roses —zones dedicades tradicionalment a la pesca de la sípia—, i s’aplicarà durant els mesos de setembre, octubre i novembre de 2025, i febrer de 2026.
L’objectiu és reduir la pressió pesquera en els caladors més sensibles, on la sípia es reprodueix i creix. A la tardor es protegeixen els exemplars juvenils acabats de néixer, mentre que al febrer es preserva el pic de femelles ovades en plena posta, segons els estudis científics. D’aquesta manera, es garanteix la regeneració i la sostenibilitat del recurs.
Mesures fonamentades en la ciència
Aquesta decisió respon a la voluntat de consolidar una sèrie històrica de dades que permeti avaluar l’efectivitat de les mesures i reforçar la gestió adaptativa del Pla. Disposar de dades comparables any rere any és essencial per determinar si la veda realment millora la biomassa, incrementa la mida dels exemplars i afavoreix la capacitat reproductiva de la sípia.
Aquest coneixement, recollit mitjançant el seguiment científic d’ICATMAR, permet prendre decisions basades en l’evidència i adaptar les estratègies per garantir la sostenibilitat del recurs a llarg termini.
El model de cogestió, que integra el sector pesquer, l’Administració, les entitats científiques i les entitats socials, continua sent clau per garantir una explotació responsable i sostenible del recurs.
Aquestes mesures s’acompanyen d’accions informatives, amb pòsters i fulletons divulgatius que difonen la veda i sensibilitzen sobre la importància de preservar la sípia a les nostres costes.
