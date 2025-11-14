Successos
Un incendi en una caldera provoca greus destrosses en un garatge d'una casa de Fortià
No s’han de lamentar ferits, però sí possibles afectacions estructurals en aquest annex de l’habitatge
L’incendi d’una caldera va causar aquest dijous greus afectacions en una casa de Fortià. Els Bombers van rebre l’avís poc després de dos quarts d’onze de la nit, quan se’ls alertava que cremava la caldera de gasoil d’un garatge.
S’hi van desplaçar amb quatre dotacions i, un cop al lloc, van comprovar que el garatge era annex a un habitatge de dues plantes. Sortosament, la casa no va patir afectacions i tampoc es van haver de lamentar ferits.
En arribar, els Bombers van tallar la clau del combustible, van tancar totes les finestres i van començar les tasques d’extinció. Al garatge també hi havia petits dipòsits amb gasoil, però van poder sufocar les flames. El foc, però, podria haver causat afectacions estructurals, ja que alguna biga va quedar malmesa. Per aquest motiu, un cop el garatge va estar extingit i ventilat, els Bombers van recomanar als propietaris que no accedissin ni al garatge ni a la terrassa fins que aquest divendres l’arquitecte municipal en fes una valoració més exhaustiva.
Cap a dos quarts de dotze de la nit, els Bombers van donar el garatge per ventilat, i també l’interior de la casa, que havia patit una lleu presència de fum. Finalment, a quarts d’una de la matinada de divendres, totes les dotacions van tornar al parc, segons han informat els Bombers.
