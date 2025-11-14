Salut
Impulsen una campanya de captació de fons per millorar les instal·lacions del Bernat Jaume de Figueres
La iniciativa busca fer que l’estada al centre sigui més amable, agradable i confortable per a les persones ingressades i les seves famílies
La Fundació Salut Empordà (FSE) posa en marxa la campanya de captació de fons “Col·labora amb el Bernat Jaume” amb l’objectiu de recollir diners per a millorar les instal·lacions, l’equipament i el mobiliari de l’Hospital d’Atenció Intermèdia (HAI) Bernat Jaume de Figueres. La iniciativa busca fer que l’estada al centre sigui més amable, agradable i confortable per a les persones ingressades i les seves famílies. Les donacions es poden fer a través d'una pàgina web i l’import mínim és de 25 euros.
Aquesta campanya se suma a altres iniciatives que ja ha dut a terme la FSE per ajudar a humanitzar el Bernat Jaume. El 2019, es van recollir 77.146 euros procedents de 198 donacions econòmiques de la ciutadania, empreses i entitats que van permetre adequar la terrassa de paviment de la primera planta del centre i convertir-la en un Jardí terapèutic.
Anar més enllà de la cura mèdica
La directora d’Atenció Intermèdia de la FSE, Esther Celda, ha subratllat la importància d'aquesta campanya. "El nostre objectiu és anar més enllà de la cura mèdica. Volem que les persones que passen llargues temporades amb nosaltres se sentin com a casa, en un entorn que afavoreixi la seva recuperació física i anímica", apunta.
L’Hospital d’Atenció Intermèdia Bernat Jaume atén persones malaltes, generalment amb patologies cròniques i/o amb discapacitat que, per les seves característiques especials, poden beneficiar-se d'un model d'atenció interdisciplinària. Té com a objectius potenciar la seva autonomia, pal·liar les limitacions o símptomes i facilitar la seva reinserció social.
A les seves unitats es proporciona atenció a les persones d'edat avançada i amb presència de síndromes geriàtriques, amb trastorns cognitius, amb malaltia neurològica que pot causar discapacitat o en situació de final de vida.
