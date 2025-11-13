Successos
Destapen fraus elèctrics i irregularitats en botigues de comestibles de 3 municipis de l'Alt Empordà
Aquesta actuació forma part de la segona fase de l'operació GAWAIN que s'ha dut a terme en 10 poblacions de tota la província de Girona
La Guàrdia Civil investiga 29 persones i aixeca 39 actes per infraccions de contraban, sanitat i etiquetatge
La Guàrdia Civil ha descobert diversos fraus elèctrics en establiments comercials de la província de Girona durant la segona fase de l’operació GAWAIN, realitzada el passat 6 de novembre. L’actuació ha comptat amb la col·laboració d’inspectors de Treball i Seguretat Social i tècnics d’Endesa.
En total, s’han inspeccionat 28 establiments dedicats a la venda de comestibles ubicats a Girona, Salt, Vilablareix, Bescanó, Figueres, Empuriabrava, Palamós, Palafrugell, Platja D’Aro i Roses. Els agents sospitaven que els responsables d’aquests negocis podrien estar utilitzant connexions il·legals a la xarxa elèctrica per defraudar el subministrament. Aquesta segona fase dona continuïtat a la primera, duta a terme el passat 28 d’agost, que ja havia afectat cinc locals del mateix tipus. El total de llum defraudada és d'1.491.865kWh, el que correspon al consum de 426 habitatges mitjans. Així mateix, l'import total s'enfila als 522.000 euros.
Els investigadors van comprovar que 27 dels 28 establiments inspeccionats presentaven manipulacions o connexions il·legals, confirmant-se així la defraudació de fluid elèctric.
Les actuacions s’han saldat amb 29 persones investigades de diverses nacionalitats per la seva presumpta implicació en un delicte de defraudació de fluid elèctric. A més, s’han aixecat 49 actes per infraccions administratives relacionades amb matèria fiscal, consum, sanitat, treball i seguretat social.
En concret, s’han instruït 39 actes per infraccions administratives vinculades al contraban, irregularitats en l’etiquetatge i deficiències sanitàries. Els productes intervinguts han quedat precintats en els propis locals, a disposició de les autoritats competents.
Les diligències es remetran als jutjats de Girona, Figueres, Santa Coloma de Farners, la Bisbal d’Empordà i Sant Feliu de Guíxols, segons la ubicació de cada establiment inspeccionat.
Perill i irregularitats contractuals
La Guàrdia Civil concreta que Endesa informa que la llum punxada presentava diverses modalitats de manipulació que permetien consumir electricitat sense que el comptador en registrés l’ús. I recorda que aquestes pràctiques suposaven un greu risc per a la seguretat de les persones i de les instal·lacions, a més d’un important perjudici econòmic.
Per la seva banda, els inspectors de Treball i Seguretat Social van detectar irregularitats contractuals entre els treballadors dels establiments inspeccionats.
L’operació policial s’inclou dins de les actuacions fiscals, de control i seguretat destinades a garantir la legalitat en el sector comercial, amb l’objectiu de protegir els consumidors i recolzar la legitimitat en un àmbit especialment sensible com és el de la venda d’aliments, informa la Guàrdia Civil.
